Ex LB Shades Chiefs de la NFL y Chris Jones: ‘Inaceptable’

No faltaron los momentos embarazosos para el Jefes de Kansas City‘ defensa en la derrota de la Semana 5 ante el jaguares de jacksonville. Desafortunadamente para los actuales campeones de la AFC, uno de sus mejores jugadores fue criticado por su actuación al final del partido.

tackle defensivo Chris Jonesahora infamemente, estaba atrapado observando al mariscal de campo de Jacksonville Trevor LorenzoLa carrera ganadora del juego hasta la zona de anotación. Los fanáticos se lo hicieron saber. Posteriormente, y un exjugador de la NFL está haciendo lo mismo.

En un clip publicado en su cuenta X, el analista Emmanuel Acho desglosó la secuencia.

El ex jugador de la NFL Emmanuel Acho denuncia a los Chiefs y Chris Jones después del error de la semana 5

Acho no se contuvo y calificó a Jones como “demasiado bueno” para publicar un ejemplo de película tan mediocre.

«Los Chiefs tienen marca de 2-3 debido a cosas como esta», comenzó Acho. «Chris Jones, eres seis veces All-Pro y entras al Salón de la Fama, pero esa no es la única vez que caminas. ¿Cómo sucede esto? Todos y sus mamás están corriendo, ¿cómo sucede esto? Uno de los mejores tackles defensivos que el juego ha visto, así que no lo tomes como una falta de respeto. En lugar de eso, tómalo como un desafío. ¡Chris Jones es demasiado bueno para esto! Estamos caminando. El juego está en juego, ¿cómo estamos caminando ahora? Trevor Lawrence está rompiendo su trasero. Se lanza, salta, salta con vallas, se rompe el trasero. Somos demasiado buenos para esto”.

Él no se detuvo ahí. Aunque Acho proporcionó cierto contexto para la deficiencia de Jones en el último trimestre (recientemente perdió a un miembro de la familia y está jugando un montón de jugadas en defensa; usó dos palabras para resumir el desarrollo del lunes por la noche.

Completamente inaceptable.

“No se puede poner eso ante la cámara, bajo ninguna circunstancia”, dijo Acho. «Seis veces All-Pro, tres veces primer equipo consecutivamente. No es eso. ¿Ahora los Chiefs están jugando demasiadas jugadas con Chris Jones? Sí. ¿Chris Jones obviamente ha estado lidiando con mucho fuera del campo? Absolutamente, gracias por eso. Pero eso es completamente inaceptable, hermano. Completamente inaceptable. Eso, de ninguna manera, es el fútbol de los Chiefs. Demonios, eso no es el fútbol de Chris Jones. Vamos, hombre».

Tras la conclusión del juego de la Semana 5, Jones desactivó su cuenta X. El liniero estrella habló con los medios el lunes por la noche y describió el touchdown de Lawrence como una jugada «fortuita», pero esta es la segunda vez este año. La disciplina o el esfuerzo de Jones han sido cuestionados.

¿Kansas City realmente está jugando con Jones en demasiadas instantáneas?

¿Acho hizo un comentario válido acerca de que Jones estaba demasiado tiempo en el campo? Eso está en debate.

Al ingresar a la semana 6, Jones está empatado con safety Bryan Cook por haber registrado la séptima mayor cantidad de jugadas en la defensiva de los Chiefs con 250. Su marca de disponibilidad del 82% está en línea con la cifra del 83% de 2024, aunque se perdió dos juegos ese año. Jones superará su total de 771 jugadas jugadas el año pasado si está activo en cada uno de los partidos de la temporada regular de Kansas City.

Aquí hay que tener en cuenta dos factores: la edad y el kilometraje. Jones ya no es un joven en el campo, ya que cumplió 31 años en julio. Tiene muchos golpes en su cuerpo ahora, además de algunas lesiones menores a lo largo de los años. Ha jugado en 143 salidas de temporada regular en sus 10 años de carrera, con 22 partidos de playoffs añadidos a ese total. Sus 1,042 jugadas defensivas en la postemporada equivalen a más de un año; El récord personal de Jones para la temporada regular fue 916 en 2022.

Dicho esto, esto no es nada demasiado loco. Jones sabía a qué se estaba apuntando cuando firmó un pacto para ser el tackle defensivo mejor pagado en la historia de la NFL. Tomar datos de Enfoque en fútbol profesional También arroja luz sobre la carga de trabajo de Jones. Entre los linieros defensivos interiores, ocupa el quinto lugar en jugadas.

cuarto lugar, leonard williams del Halcones Marinos de Seattlees un par de semanas mayor que él. De los 28 jugadores interiores con más de 200 jugadas este año, Jones es noveno en el grado de carrera de pases de la PFF, pero 24º en tacleadas y último en el grado de defensa terrestre.

La opinión de este escritor es que, en este momento, el conteo de jugadas de Jones no debería verse como un problema. Sin embargo, si continúan en este nivel en diciembre, entonces tal vez sea hora de reducir a uno de los principales cazamariscales del fútbol.