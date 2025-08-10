Ex lanzador de gana condenado por asesinato gracias al error por el amante

Ex lanzador de las Grandes Ligas y Serafini, los Minnesota Twins selección de draft de primera ronda En 1992, ahora es un asesino convicto que enfrenta una posible sentencia de vida tras las rejas. Pero cómo la policía obtuvo la evidencia utilizada para guardarlo es solo otro aspecto extraño del sórdido caso, según nuevos informes que surgieron esta semana.

El caso de asesinato de Serafini tenía todas las características de una sensación de tabloides. Serafini era condenado el mes pasado de matar Su suegro e intentando asesinar a su suegra cuando, según el caso de los fiscales, los emboscó en su mansión a orillas del lago Tahoe en Homewood, California. El ataque tuvo lugar el 5 de junio de 2021.

Serafini ganó $ 14 millones desde el béisbol

Gary Spohr, de 70 años, murió de sus heridas de bala. Su esposa, Wendy Wood, de 68 años, sobrevivió al tiroteo y se recuperó de sus heridas, físicamente. Pero emocionalmente, ella nunca se recuperó, quitándose la vida en 2023.

Según los informes, Serafini ganó $ 14 millones en su carrera profesional de béisbol, que incluyó tres temporadas Pitching en la liga de béisbol profesional de Japón.

Él lanzó Siete temporadas de MLB, la última en 2007 con los Rockies de Colorado. Pero Serafini continuó lanzando profesionalmente, principalmente en México, hasta 2013, cuando se retiró a los 39 años.

Acrimonia con suegros ricos

Pero según un informe sobre el caso por Revista de la genteNo mucho después de colgar sus tacos para siempre, Serafini perdió su dinero debido a las malas inversiones, en particular un fallido Sparks, Nevada, Bar conocido como el bullpen.

El ex lanzador se casó con Erin Spohr, que era 15 años más joven que él, pero estaba en desacuerdo con sus padres, a quien se refería como «piezas ricas de ****», según el Gente Informe, que decía que el motivo de Serafini para el asesinato era asegurarse de que recibiera su parte de su patrimonio de $ 23 millones.

Ahora de 51 años, Serafini está esperando una fecha del 18 de agosto cuando se entere de si pasará el resto de su vida en prisión. Los fiscales dijeron que no buscarían la pena de muerte para Serafini, y de hecho, California en efecto ha detenido las ejecuciones. El Último convicto para ser ejecutado En el estado llegó en 2006.

Los recortes de niñera se trata de fiscales

Sin embargo, las autoridades tardaron dos años en arrestar a Serafini por el asesinato e intentar matar, y si no por un error descuidado por parte de la niñera que el ex gran lanzador de la gran liga había tomado como amante secreto.

Serafini estuvo involucrado en un asunto extramatrimonial con Samantha Scott, 16 años, Junior, quien llegó a un acuerdo con los fiscales para evitar el enjuiciamiento como accesorio para el asesinato, según un separado Gente Informe publicado el viernes.

El error descuidado conduce a la convicción

«Los investigadores interrogaron por primera vez a Scott en noviembre de 2021 mientras ejecutaban una orden de allanamiento en su casa. Los registros de teléfonos celulares revelaron que había estado cerca de la residencia de Homewood, California, de Spohr y Wood el día en que fueron disparados». Gente El escritor Chris Spargo informó. «Esos registros de teléfonos celulares finalmente permitieron a los fiscales construir su caso contra Serafini».

El día de los ataques mortales en sus suegros, Serafini, que tenía la costumbre de seducir alrededor de 100 mensajes de texto por día, aparentemente se apagó su teléfono. La policía no encontró mensajes enviados ese día.

Pero Scott no pensó en hacer lo mismo o simplemente lo olvidó.

«Scott, quien hasta el día de hoy sostiene que ella simplemente creía que Serafini estaba haciendo el viaje al lago Tahoe ese día para comprar una gran cantidad de cocaína, no apagó su teléfono, permitiendo a los investigadores colocarla a poco más de una milla de la escena del crimen», informó Spargo.

Con la confirmación de que Scott en Serafini estaba cerca de la casa de Spohr el día de los asesinatos, pudieron construir el caso contra el ex lanzador que ahora puede llevarlo en prisión de por vida.