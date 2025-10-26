De los 30 equipos de las Grandes Ligas de Béisbol, sólo puede haber uno que gane el último partido del año. Para los otros 29 clubes, la temporada baja es un período prolongado de tiempo dedicado a contemplar qué salió mal.

La Serie Mundial de este año cuenta con un campeón de la Liga Nacional, el Dodgers de Los Ángelesbuscando convertirse en el primer equipo en ganar campeonatos consecutivos desde el Yankees de Nueva York ganó tres seguidos entre 1998 y 2000. El Azulejos de Toronto harán su primer viaje al Clásico de Otoño desde 1993, cuando el jardinero Joe Carter conectó un jonrón en el Juego 6 para impulsar a su equipo a su segundo título consecutivo.

Uno de los Dodgers o Azulejos saldrán del campo por última vez en 2025 como perdedores. Y los campeones pasarán a la historia. Pero algunos jugadores jugaron para ambas organizaciones durante la temporada regular. Recibirán un anillo sin importar el resultado de la serie.

amigo kennedy

El jugador de cuadro Buddy Kennedy, de 27 años, jugó para tres equipos el año pasado. Después de un breve paso por cuatro partidos con el Filis de Filadelfiafirmó un contrato de ligas menores con los Azulejos en julio. Kennedy tuvo seis apariciones en el plato con Toronto antes de que lo colocaran en waivers, que finalmente reclamaron los Dodgers a mediados de agosto.

Kennedy, una selección de quinta ronda en 2017, asistió a Millville High School en Nueva Jersey, la misma escuela secundaria que produjo al futuro miembro del Salón de la Fama Mike Trout. el dijo Mitch Bannon del Atlético que no está apoyando a un ganador en la Serie Mundial de este año.

«Será una serie divertida para mí», le dijo Kennedy a Bannon. «Porque cada juego es, para mí, significativo de alguna manera. No estoy allí, pero sí estuve allí. Agregué un poco, muy, muy poca, ayuda».

Kennedy aprendió mucho sobre los Dodgers durante su estancia en el club, especialmente su atención al detalle y sus interacciones en la casa club.

«Tienen un gran grupo que encaja perfectamente», le dijo a Bannon sobre los Dodgers. «Se ocupan de los negocios cuando están entre líneas. Es exactamente lo que se espera de un equipo».

Kennedy regresó a la organización de los Azulejos en septiembre, firmó un contrato de ligas menores y jugó 27 partidos en Triple-A Buffalo.

José u

El lanzador abridor José Ureña jugó para cinco equipos esta temporada, haciendo 19 apariciones con los Dodgers, Azulejos, Mets de Nueva York, Mellizos de Minnesotay Ángeles de Los Ángeles. Fue nombrado DFA cuatro veces y ha jugado para 10 organizaciones desde principios de 2021.

“No es divertido, pero al final del día, son negocios”, dijo Ureña. Sam Blum de The Athletic en septiembre sobre mudarse a diferentes clubes. «Ellos pueden controlarlo. Están buscando algún jugador; quieren sacarte. Pero hay que seguir presionando».

La carrera de Ureña comenzó con un período de seis años con el Marlins de Miamidonde registró efectividad de 4.60 en 142 juegos (98 aperturas). El derecho hizo dos apariciones como relevista de los Dodgers en junio después de seis apariciones y dos aperturas con los Azulejos en mayo.

Ahora, no importa quién salga victorioso de la Serie Mundial, Ureña se convertirá en campeón. Él y Kennedy siempre compartirán esa experiencia única.