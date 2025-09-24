Ex Jefes de 2.300 yardas WR publicadas por New Team: Informe

La mecan hardman no ha tenido mucho éxito lejos del Jefes de Kansas Cityy esa tendencia ha continuado en 2025 como el Packers de Green Bay Según los informes, se separó del antiguo talento de segunda ronda y el tres veces campeón del Super Bowl.

«Los Packers lanzaron WR Mecole duro Del equipo de práctica «, ESPN venció al reportero Rob DeMovsky transmitió el 23 de septiembre, a medida que la semana 4 comenzó alrededor del NFL.

Green Bay firmó un receptor abierto llamado Jakobie Keeney-James en Hardman’s Place.

Hardman obviamente ha gastado la mayor parte de su carrera en Kansas City. En el transcurso de sus cinco temporadas y media con los Chiefs, Hardman ha acumulado más de 2.300 yardas de recepción en la temporada regular y los playoffs combinados.

También obtuvo los honores de Pro Bowl y el segundo equipo All-Pro por su impacto como regresador durante su temporada de novato.

Hardman nunca estuvo a la altura de su estatus de draft, pero estaba en su mejor momento con KC y el entrenador en jefe Andy Reid. Teniendo en cuenta los problemas actuales de los Chiefs en el receptor abierto, uno nunca puede descartar una reunión de Hardman.

Los jefes podrían ofrecerle a la mecánica hardman un trato de escuadrón de práctica

Con Jalen Reales de regreso y Xavier digno En camino de regresar en la Semana 4, los Chiefs no necesitarían ayuda en la lista activa, pero podrían ofrecer a Hardman un papel de escuadrón de práctica para la profundidad de emergencia. Similar a Clyde Edwards-Helaire Volviendo al equipo de práctica en 2025.

Reid y su personal técnico aman a los jugadores con conocimiento incorporado de su esquema y libro de jugadas, y no sería la primera vez que se reunieron con Hardman.

Después de la partida inicial de la agencia libre del velout en 2023, los Chiefs negociaron por Hardman después de que luchó por encontrar un papel con el Aaron Rodgers-condujo Jets de Nueva York.

Hardman luego aportó 118 yardas de recepción con Kansas City durante la temporada regular, y otros 62 durante la carrera 2023-24 del Super Bowl. Ese impacto culminó en el TD ganador del juego contra el San Francisco 49ers.

Después de eso, Hardman se volvió a firmar en 2024, pero rápidamente fue eclipsado por opciones de recepción más jóvenes. No tuvo en cuenta la carrera de playoffs de 2024, luego firmó con los Packers en la agencia libre.

Los Chiefs actualmente tienen siete receptores abiertos en la lista de 53 hombres, sin incluir estrella suspendida Rashee Arroz. El solitario envejecido en el escuadrón de prácticas No es reclutado novato Jimmy vacaciones.