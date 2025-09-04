Ex jefe de Berlín, el jefe de Locarno, Carlo Chatrian, llamado presidente del jurado de Tokio

Carlo Chatrian presidirá el jurado de la competencia internacional en este año Festival Internacional de Cine de Tokio.

El ejecutivo de cine italiano dirigió anteriormente dos de los festivales más destacados de Europa, dirigiendo a Locarno de 2013-2018 y Berlín de 2020-2024.

El mandato de Berlín de Chatrian estuvo marcado por cambios de política notables, particularmente la eliminación de las categorías de actuación de género a favor de los premios basados ​​en el rendimiento. La medida influyó en reformas similares en otros festivales internacionales y estableció la reputación de Berlín por las prácticas de la industria progresiva.

Ha mantenido fuertes conexiones con el cine japonés a través de diversas iniciativas de programación y múltiples visitas a Tokio para el festival. Su experiencia incluye un trabajo extenso como crítico de cine y académico, con trabajos publicados en documentales y cine italiano.

«Es un gran privilegio presidir el jurado del Festival Internacional de Cine de Tokio, un evento que, especialmente bajo la nueva dirección, se ha convertido en un punto de reunión vital para el arte del cine a nivel mundial», dijo Chatrian. «Agradezco al presidente Ando-san y al director de programación Ichiyama-san por darme esta oportunidad. Estoy ansioso por descubrir la selección, como estoy seguro de que me inspiraré y me tocaré el trabajo de los cineastas. Estoy igualmente emocionado de conocer a mis compañeros jurados y comenzar a involucrarme con ellos en conversaciones ricas y nutritivas».

El presidente de TIFF, Ando Hiroyasu, agregó: “El Sr. Chatrian tiene una amplia experiencia como crítico de cine y como director de prestigiosos festivales de cine como Locarno y Berlín. Recientemente participó en el Festival de Cine Internacional de Tokio en 2021 y 2023, lo que nos da el privilegio de su Keen Invershing y la pasión inquebrantable por el cine. ideas que traerá su papel como presidente del jurado «.

Actualmente dirigiendo el Museo Nacional de Cinema de Turín, Chatrian mantiene membresías tanto en la Academia de Cine de Motion como en la Academia de Cine de Italia. Su carrera de periodismo incluye trabajo para La Stampa y varias publicaciones cinematográficas.

El festival se ejecuta el 27 de octubre al Nov. 5 en el distrito central de entretenimiento de Tokio, con el mercado de la industria Tiffcom programado para el 29 al 31 de octubre.