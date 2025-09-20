Ex Jammu y Cachemira DGP en las afirmaciones de Yasin Malik







Después de que Mehbooba Mufti instó al ministro del Interior de la Unión Que shah Para analizar el caso de Yasin Malik a través de una ‘lente humanitaria’, el ex director general de Jammu y Cachemira (JK) (DGP) SP VAID criticó el viernes el reclamo del jefe de JKLF Yasin Malik. El ex DGP de JK dijo que Yasin Malik informó al primer ministro Manmohan Singh después de reunirse con el jefe de Lashkar-e-Taiba, Hafiz Saeed, calificándolo de «vergüenza» para el gobierno de ese momento.

Yasin Malik ha sido condenado en casos relacionados con el terror y está cumpliendo cadena perpetua en un caso de financiación terrorista de 2017. Malik afirmó en una declaración jurada que había viajado a Pakistán, conoció a Hafiz Saeed y posteriormente informó a Manmohan Singh, informó Ani.

Mientras hablaba con los medios de comunicación el viernes, el ex JK DGP dijo que era impactante que alguien involucrado en asesinatos podría haberse utilizado para «fines diplomáticos».

Vaid afirmó: “¿Qué podría ser más vergonzoso que esto? Manmohan Singh a su regreso. Esto significa que estás usando un asesino como Yasin Malik, que mató a cinco de tus hombres de la Fuerza Aérea y mató a tantos pandits hindúes de Cachemira «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

El ex policía superior de JK agregó además: «Un asesino se está utilizando como diplomático para acercarse a Hafiz Saeed, quien es un enemigo de la India y encabeza el Lashkar-e-Taiba y es responsable de matar a miles de indios … Dejo que la gente de este país decida qué tipo de gobierno quieren … Es tan una desgracia tener tal diplomacia y gobierno».

Un día antes, el jefe del Frente de Liberación de Jammu y Cachemira (JKLF), Yasin Malik, afirmó ante el Tribunal Superior de Delhi que, lejos de ser un terrorista, fue comprometido repetidamente por seis gobiernos indios sucesivos, desde el vicepresidente Singh hasta Manmohan Singh, para participar en iniciativas de paz en Kashmir.

Yasin Malik alegó además que las reuniones facilitadas por el establecimiento indio estaban «retorcidos» para retratarlo como conspirador, informó ANI.

El militante de Jammu y Cachemira Yasin Malik, quien actualmente cumple una cadena perpetua en un caso de financiación terrorista de 2017, hicieron estas afirmaciones en presentaciones detalladas por escrito presentadas en respuesta a la apelación de la Agencia Nacional de Investigación (NIA) que buscaba la penalización de muerte contra él.

Según Malik, su compromiso comenzó a principios de la década de 2000 cuando el entonces Director Especial de la Oficina de Inteligencia (IB) Ajit Doval Lo visité en la cárcel para transmitir el interés del gobierno de Vajpayee en un proceso de paz.

Yasin Malik afirmó además que después de su reunión con Ajit Doval, la NSA organizó su reunión con el director del IB, Shyamal Dutta, y el asesor de seguridad nacional BraJesh Mishra, quien pidió su apoyo al alto el fuego de Ramzan.

(Con entradas de ANI)





