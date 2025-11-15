Ex guardia de los Lakers rompe el silencio tras arresto por delito grave

Anterior Lakers de Los Ángeles guardia Patricio Beverly se dirigió al público por primera vez después de su arresto en Texas por un delito grave de agresión en tercer grado, y les dijo a los fanáticos que no sacaran conclusiones precipitadas a medida que los detalles continúan desarrollándose.

Poco después de pagar una fianza de $40,000, Beverley recurrió a X (anteriormente Twitter) con un mensaje que claramente rechazaba los primeros informes sobre el incidente:

«Por favor, no creas todo lo que ves en Internet. Espero que todo esté bien, amor❤️🙏🏾». beverley escribió.

El escolta de 37 años, que jugó en los Lakers durante la temporada 2022-23 NBA temporada, está acusado de agredir a un miembro de la familia o del hogar y supuestamente impedir la respiración o la circulación, según deportes. Se espera que Beverly comparezca ante el tribunal en las próximas semanas.

Beverly actuó preocupado por su hermana menor

En una publicación posterior de X, Beverley emitió una declaración detallada defendiéndose y cuestionando la caracterización inicial del incidente.

«Patrick Beverley no tiene antecedentes penales. Se preocupa profundamente por su hermana pequeña, una joven menor de edad». la declaración leída. “Teniendo en cuenta que, cuando inesperadamente la encontró sola en la casa con un hombre de 18 años en medio de la noche, estaba comprensiblemente preocupado, como lo estaría cualquier hermano por su hermana”.

La declaración insistió en que la situación ha sido tergiversada:

«Sin embargo, no creemos que lo que siguió sucedió de la forma en que se describe y esperamos tener la oportunidad de abordar eso en los tribunales».

Los comentarios sugieren que Beverley luchará contra los cargos y presentará sus acciones como protectoras en lugar de agresivas.

Tenencia de los Lakers de Beverly

Beverley pasó la temporada 2022-23 con los Lakers, donde fue titular en 45 partidos junto a Lebron James, Antonio Davis y Russell Westbrook. Conocido por su defensa de alta intensidad y su personalidad franca, Beverley se convirtió en un favorito de los fanáticos por su competitividad y capacidad para generar energía en el vestuario.

Antes de su pausa en la NBA, Beverley promedió 6,4 puntos, 3,1 rebotes y 2,6 asistencias en 45 partidos con los Lakers, sirviendo como especialista defensivo y voz veterana antes de ser transferido a Mo Bamba en la fecha límite comercial.

Incluso después de irse, Beverley mantuvo estrechos vínculos con la base de fanáticos de los Lakers a través de las redes sociales, su podcast y frecuentes comentarios sobre las estrellas del equipo.

El caso legal se suma a la tumultuosa racha del ex guardia de los Lakers

El arresto de Beverly es el último de una serie de incidentes extrajudiciales.

Beverly no ha aparecido en un partido de la NBA desde el 2 de mayo de 2024, cuando el dólares perdido ante el Pacers de Indiana en los playoffs de la Conferencia Este. En los minutos finales de ese juego, Beverly se vio involucrada en un altercado de alto perfil con los fanáticos de los Pacers.

Video Mostró a Beverly golpeando a una mujer en la cabeza con una pelota de baloncesto, pidiéndole la pelota a otro aficionado y luego arrojándola con fuerza hacia las gradas. El incidente despertó la atención nacional y resultó en una suspensión de cuatro juegos de la NBAque Beverly aún no ha cumplido, así como una demanda presentada por los fanáticos de los Pacers.

El pleito acusa a Beverley de causar “dolor físico”, angustia emocional, humillación y daños financieros, incluidos gastos médicos y salarios perdidos.

¿Qué sigue para Beverly?

La próxima fecha de audiencia de Beverly no se ha hecho pública, pero su equipo legal parece estar listo para desafiar la narrativa a medida que surjan más detalles.