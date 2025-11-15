Ex guardia de los Clippers en problemas tras ser arrestado en Texas

Anterior Clippers de Los Ángeles El guardia Patrick Beverley, una de las voces defensivas más memorables de la franquicia durante la era de los «Grit Clippers», fue arrestado en Texas por un delito grave de agresión en tercer grado, según deportes. El informe alega que Beverley agredió a un miembro de la familia o del hogar y tuvo una conducta que impidió la respiración o la circulación de la víctima, un delito grave según la ley de Texas.

Según se informa, Beverley pagó una fianza de 40.000 dólares y se espera que quede en libertad más tarde el viernes.

El acontecimiento llega en un momento en que la organización de los Clippers (y el delantero estrella) Kawhi Leonard – están atravesando un escrutinio renovado en medio de las recientes controversias y preguntas del equipo en torno a elusión del tope salarial.

Los fanáticos de los Clippers recuerdan a Beverly como el motor emocional de la defensa de Los Ángeles

Beverley pasó cuatro temporadas de alta intensidad con los Clippers (2017-2021), llegando en el exitoso intercambio que envió cris pablo a Houston. Junto a Leonardo y pablo georgey la plantilla reunida para la búsqueda del título de los Clippers, Beverly se convirtió en el latido emocional del equipo.

Mientras estuvo en Los Ángeles, Beverley ayudó a los Clippers a llegar a las Finales de la Conferencia Oeste en 2021, las primeras en la historia de la franquicia. Se convirtió en un favorito de los fanáticos por su implacable defensa y su charla basura.

El fogoso ex guardia de la NBA promediado 8,0 puntos, 4,6 rebotes, 3,3 asistencias y proporcionaron una presión perimetral de élite para los Clippers.

Obtuvo reconocimiento en toda la liga por su capacidad para defender alas más grandes y guardias estelares, su ardiente presencia sigue siendo una de las imágenes definitorias del cambio de los Clippers hacia un contendiente con mentalidad defensiva.

El arresto por un delito grave se suma a la tumultuosa racha desde que dejó los Clippers

Beverly no ha aparecido en una NBA juego desde el 2 de mayo de 2024, cuando estaba con el dólares de milwaukee durante la postemporada. Esa noche terminó en controversia cuando Beverly se vio involucrada en un altercado acalorado con Pacers de Indiana aficionados, golpeando a una mujer en la cabeza con una pelota de baloncesto y luego arrojándole la pelota a otro aficionado.

la NBA lo suspendió por cuatro juegosuna pena que aún no ha cumplido. Mientras tanto, los fanáticos de los Pacers presentaron una demanda civil alegando “dolor físico”, trauma emocional, humillación, gastos médicos y salarios perdidos.

Después de no conseguir un nuevo contrato con la NBA, Beverley firmó con Hapoel Tel Aviv en la Liga de Baloncesto de Israel. Ese período también terminó abruptamente cuando el equipo suspendido él en febrero y luego cortó los lazos.

Klay Thompson criticó recientemente a Beverley por sus comentarios sobre Megan Thee Stallion

El arresto se produce pocos días después. Mavericks de Dallas estrella Klay Thompson criticó públicamente a Beverly por los comentarios hechos sobre el Podcast de Hoopin’N Hollerin’.

Beverley y el ex guardia de la NBA Jason Williams usaron un lenguaje explícito al sugerir que salir con una mujer poderosa puede afectar el desempeño de un jugador. Thompson condenó los comentarios como irrespetuosos.

«Referirse a mi novia como ‘p*y’ es repugnante e inquietante», escribió Thompson. «¿Cómo se sentirían si me referiera a sus esposas de esa manera? Mejor».

El futuro de Beverly en el baloncesto parece cada vez más incierto

Con un cargo de delito grave, una demanda pendiente y una suspensión de la NBA no cumplida, el futuro de Beverley (ya sea en la NBA, en el extranjero o en los medios) está ahora en grave peligro.

El ex guardia de los Clippers no ha comentado públicamente sobre el arresto.