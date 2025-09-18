Ex Gaumont Boss Board Mattery Mystery ‘Excellence Park’ como EP

Christophe Riandeeel ex vicepresidente de Gaumont Durante 20 años, ha firmado como productor ejecutivo en «Excelence Park», una serie dramática internacional ambientada dentro de los terrenos de la academia de mayordomo más exclusiva del mundo.

Riandée, quien fue una fuerza impulsora detrás del lanzamiento de la división de televisión de Gaumont y encabezó una ráfaga de éxitos mundiales, incluidos «Narcos», «Lupin», «convirtiéndose en Karl Lagerfeld» y «Hannibal», unirá fuerzas con Fotos incondicionales en el Reino Unido

El cofundador y productor ejecutivo de Inconditional Pictures, Dawn McDaniel, cuyos créditos incluyen «Moll Flanders», «Holby City» y «Mansour», co-crearon el formato basado en una idea original del escritor y actor francés Mathieu Simonet. Con créditos como «Ocean’s Doce» y «Days of Glory», Simonet es el hijo mayor del director francés ganador del Oscar Jacques Perrin («Migración alada»).

Mientras que la trama está en secreto, la serie se anuncia como un contemporáneo «Downton Abbey» se encuentra con «solo asesinatos en el edificio», ubicado en un lugar impresionante en la Costa de Azur «.

«La brillante idea de Mathieu tiene todos los elementos que el público anhela. Esta IP de clase mundial ha sido un privilegio de criar y desarrollar», dijo McDaniel, quien también elogió la participación de Riandée. «El sabor de Christophe, la brillantez comercial e integridad es todo lo que esperábamos y una maravillosa validación del material», continuó McDaniel.

Hablando sobre «Excellence Park», dijo Riandee, «esta premisa y visión se hace para la pantalla, agregada a la que el mundo de los mayordomos internacionales nunca ha sido más prominente: el momento es perfecto».

Riandée señaló que «Dawn y Mathieu han desarrollado un mundo rico, intrigante, original y muy convincente. Tan pronto como escuché la idea» un misterio de asesinato ambientado en una Academia Internacional de Butler «. Me vendió».