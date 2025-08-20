Ex estrella de los Warriors nombrados entre ‘peores’ movimientos de temporada baja

“Poole viene de una campaña alentadora, pero su stock ofensivo no es nada turbulento, no es un verdadero general del piso, y la defensa con cualquier combinación de él, Queen, Fears y Zion Williamson será un gran guau.

“Bey es un buen tirador, pero no es un gran defensor, y está regresando de un desgarrado ACL que le costó todo 2024-25.

«Además de todo eso, los pelícanos siempre conscientes de los costos (léase: notoriamente tacaños) están agregando más de $ 40 millones a sus libros 2026-27 por razones que son, en el mejor de los casos, no del todo claras, y en el peor, completamente inexistente».

Poole tuvo una temporada de rebotes

Como aludió el escritor, el ex guardia de los Warriors tuvo una temporada de trabajo en el 2024-26, promediando un máximo de 20.5 puntos, 4.5 asistencias y 3.0 rebotes en divisiones de tiro decentes de 43/38/83. Poole promedió 3.5 hechos tres por juego, que ocupó el noveno lugar en la ligaSolo detrás de Stephen Curry, Anthony Edwards, Malik Beasley, Brandon Miller, Lamelo Ball, Luka Doncic, Derrick White y Jayson Tatum.

Sin embargo, las deficiencias defensivas de Poole fueron demasiado difíciles de ignorar. El guardia de alta puntuación ocupa el puesto 382 en la liga En la calificación defensiva, ya que los Washington Wizards permitieron 117.9 puntos por cada 100 posesiones cuando estaba en el piso.

Aún así, los números ofensivos de Poole vieron una garrapata significativa desde la temporada 2023-24, cuando promedió 17.4 puntos en divisiones de tiro mediocres de 41/32/87.

Los pelícanos esperaban permanecer en la lotería

A pesar de su movimiento agresivo de temporada baja, no se espera que los Pelicans compitan por un puesto en los playoffs en la temporada 2025-26. Los probabilidades han establecido el total de victorias en 31.5 juegos, un año después de que Zion Williamson y Co. ganaron solo 21 juegos.

Esas proyecciones también tienen en cuenta que es poco probable que el guardia All-Star Dejounte Murray se adapte al equipo, ya que se recupera de un Aquiles desgarrado. Zach Kram de ESPN Explicó por qué es probable que los pelícanos tengan tendencia nuevamente en 2025-26.

«¿Cuál es el mejor escenario realista para Nueva Orleans esta temporada, con riesgos de lesiones en toda la lista y Dejounte Murray ya recuperándose de un Aquiles desgarrado?» preguntó Kram. «Los Pelicans terminaron por última vez en los seis primeros en la clasificación de la Conferencia Oeste en 2018. Eso fue hace tanto tiempo que los jugadores de la lista de Nueva Orleans incluían a Tony Allen, Josh Smith, Emeka Okafor, Omer Asik y Jameer Nelson; también podría haber sido una era diferente del baloncesto de la NBA.

«Con disculpas por apilarse a los pelícanos por el intercambio más extraño del verano, cuando enviaron una selección de primera ronda de 2026 desprotegida de ellos mismos o de los Bucks a Atlanta, a cambio de pasar del No. 23 al No. 13 en el Draft de 2025, simplemente hay más inconveniente que en 2025-26. Incluso cuando Williamson jugó a los Pelicans, el Pelicans fue 10-20, un Patacio de 27 años. Elección de los 10 mejores «.