Ex estrella de la NFL critica a los Browns por el manejo de Sanders

El ex safety de la NFL Ryan Clark criticó a Kevin Stefanski y al marrones de cleveland por su manejo de Shedeur Sanders.

Los Browns seleccionaron a Sanders en la quinta ronda del Draft de la NFL 2025 y han sido el tercer mariscal de campo del equipo. Sin embargo, después de que Cleveland cambiara a Joe Flacco al Bengals de Cincinnatiabrió la puerta para que Sanders fuera el suplente.

A pesar de ello, Stefanski aún tiene que confirmar Sanders es el respaldo. En cambio, no descartó la posibilidad de que Bailey Zappe fuera el suplente. Si Zappe termina siendo el suplente, Clark cree que Cleveland necesita cambiar a Sanders.

«Todo lo que dice Kevin Stefanski es justo porque es el equipo de Kevin Stefanski y es su proceso», Clark dijo en la primera toma. «También creo que es extremadamente obvio que Kevin Stefanski no se mete con Shedeur Sanders de la manera que el público externo cree que debería hacerlo. Si piensas en este proceso, parece que Kevin Stefanski no estaba listo para reclutarlo y luego, al reclutarlo, no estaba listo para manejar a la persona».

Clark cree que Stefanski no quería que seleccionaran a Sanders y ahora no sabe cómo manejarlo. Pero la ex estrella de la NFL cree que Sanders merece algo mejor y debería ser nombrado suplente.

Clark ganó el Super Bowl XLIII con el Acereros de Pittsburgh y fue Pro Bowler en 2011.

Clark insta a los Browns a cambiar a Sanders

Clark no sólo cree que Stefanski nunca quiso a Sanders, sino que también cree que el equipo debería canjear al mariscal de campo.

Si Zappe es nombró la copia de seguridadClark cree que eso debería señalar el fin de Sanders en Cleveland, y los Browns deberían trasladarlo.

“Le harán preguntas sobre él, por lo que necesita respuestas preparadas”, dijo Clark. «Si todavía está averiguando cuál debería ser, cuál es, dales una razón. Dales una razón de Shedeur Sanders. Dales una razón de Bailey Zappe. No les des una excusa.

«Estoy totalmente de acuerdo. Si no es nombrado mariscal de campo suplente, es hora de separarse», añadió Clark. «Es hora de cambiarlo, es hora de sacarlo del vestuario porque claramente su plan de desarrollo no es desarrollar a Shedeur Sanders como un futuro titular de su equipo. Demasiadas cosas vienen con él si no ve ese tipo de plan para él».

Sanders ha estado inactivo todas las semanas como tercer mariscal de campo de emergencia, y parece que seguirá siendo así en la Semana 6.

Stefanski no nombra QB suplente

Luego del intercambio de Flacco, la gran pregunta en Cleveland era quién sería el mariscal de campo suplente.

Sin embargo, Stefanski dijo que todavía está trabajando en ello y no está pensando en quién será el mariscal de campo suplente.

«Aún estoy trabajando en todo tipo de cosas de la plantilla», Stefanski dijo el 8 de octubre. “Siempre tengo que ser consciente de nuestros jugadores y de su desarrollo y quiero asegurarme de que siempre estoy haciendo lo mejor para nuestros jugadores y, por supuesto, para nuestro equipo.

«Pero con los jugadores jóvenes, siempre estoy pensando en la semana pasada, en hacer el cambio a Dillon (Gabriel)», añadió Stefanki. «Tienes que pensar mucho en eso, porque estos son jugadores jóvenes en los que estás muy involucrado en su desarrollo. Así que dejaré que transcurra la semana y tomaré una decisión más adelante».

Si Zappe va a ser el suplente, tendría que ser ascendido al roster activo desde el equipo de práctica o fichado para el roster activo.

Stefanski afirma que Cleveland está «muy comprometida» en el desarrollo

Aunque Clark criticó a Stefanski por no desarrollar a Sanders, el entrenador afirmó que eso no es cierto.

Stefanski dijo que los Browns están enfocados en el desarrollo de jugadores no solo con Sanders sino con todos en la plantilla.

“Una vez más, no diría que hay nada que debas ver”, dijo Stefanski. «En mi rol, tengo que hacer lo mejor para nuestros jugadores, nuestro equipo, y estoy muy, muy involucrado en el desarrollo de nuestros jugadores, el desarrollo de nuestros jugadores jóvenes, nuestro desarrollo de mariscales de campo. Así que, cualquier decisión que tome, sólo quiero asegurarme de que estoy haciendo lo correcto para nuestros jugadores».

Los Browns jugarán contra los Steelers en la Semana 6.