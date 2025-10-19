Ex estrella de 97 millones de dólares amenaza con poner fin a su jubilación

El Águilas de Filadelfia podría estar recibiendo un gran impulso de una cara familiar. Múltiple NFL Los conocedores informan que el ex defensor estrella de los Eagles, Brandon Graham, está considerando regresar a los Eagles después de retirarse esta temporada baja.

«Fuentes para mí y (Ian Rapoport): la leyenda de los Eagles, Brandon Graham, está considerando regresar al equipo y ha hablado con la organización sobre salir del retiro en el futuro cercano». Mike Garafolo de NFL Network detallado en un mensaje del 19 de octubre de 2025 en X.

«Para un equipo que necesita velocidad y liderazgo, el regreso de Graham sería bienvenido. Podría ser pronto».

Graham acumuló casi $98 millones en ganancias durante su carrera en la NFL. para Spotrac. Ahora, Graham podría agregar un poco más a ese número si el defensor se reincorpora a los Eagles para la recta final del equipo.

Brandon Graham ha estado trabajando para potencialmente poner fin a su jubilación y volver a unirse a los Eagles: informe

Sería un movimiento de bajo riesgo para los Eagles, pero es justo preguntarse qué impacto puede tener Graham. El dos veces campeón del Super Bowl se perdió todo el campo de entrenamiento y la primera mitad de la temporada de la NFL.

John Clark de NBC Filadelfia informó que Graham ha estado entrenando en preparación para un posible regreso a la NFL.

“Las fuentes confirman que Brandon Graham está en juego para un posible regreso”, detalló Clark en un mensaje del 19 de octubre en X. “Me dijeron que ha estado haciendo ejercicio todos los días durante el último mes para ponerse en forma.

«¡Creo que está sucediendo! Hay interés entre los Eagles y BG en regresar para ayudar al equipo. Ha habido conversaciones durante semanas. Hay consideraciones familiares».

La leyenda de los Eagles, Jason Kelce, sobre Brandon Graham: «Se sintió como si estuviera convencido de que era hora de colgarlo»

Cuente a la leyenda de los Eagles, Jason Kelce, entre aquellos que ven el posible regreso de Graham a la NFL. Kelce se muestra escéptico de que Graham quisiera retirarse esta temporada baja.

«Han sido golpeados al límite, golpeados con Nolan Smith», dijo Kelce a SportsRadio 94WIP de Filadelfia. por Yahoo Deportes. «Se beneficiarían de tener su físico y la forma en que juega como ala defensiva en el campo. Fuera de eso, sólo quiero que Brandon Graham juegue al fútbol si quiere jugar al fútbol. No creo que cuando se retiró quisiera por completo dejar de jugar al fútbol.

«Se sintió como si estuviera convencido de que era hora de colgar. Y no lo sé, creo que al final del día, si Brandon en su corazón quiere regresar, creo que los Eagles deberían darle esa oportunidad porque creo que la necesitan».

Rumores de los Eagles: Filadelfia explora posibles intercambios de la NFL para obtener ayuda defensiva

Incluso si Graham regresa, no sería una sorpresa si los Eagles hicieran movimientos adicionales antes de la fecha límite de cambios de la NFL. Dianna Russini del Athletic informó que los Eagles están explorando posibles intercambios para cazamariscales y esquineros.

«Los Eagles están buscando ayuda en la posición de corredor y esquinero», escribió Russini en un artículo del 18 de octubre titulado «Lo que estoy escuchando en la información de la fecha límite de cambios de la NFL, el carrusel de entrenadores y Baker Mayfield». «Han recibido llamadas sobre AJ Brown y a los equipos se les dice: ‘No lo trasladaremos ahora'».