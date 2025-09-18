Ex ejecutivos de capitol Michelle Jubelirer, Arjun Pulijal Lanzamiento Soft Shock

Ex presidente de Capitol Music Group-CEO Michelle Jubelires y ex presidente Arjun Pulijal He anunciado el lanzamiento oficial de Soft Shock, un colectivo de gestión y medios de comunicación que «reinventa cómo se desarrolla y está capacitado en todo el panorama de entretenimiento», según el anuncio. La empresa está respaldada por una inversión estratégica de Harbourview Equity Partners,

«Soft Shock opera en The Edge of Boutique: ofreciendo gestión del talento, servicios de marketing creativo, creación de marcas y desarrollo/ producción/ distribución creativa en todos los medios», se lee en el anuncio. «La misión de Soft Shock es llevar el espíritu de la música (expresión artística sin filtrar, conexión directa a la ventana y agilidad del mercado) a todos los medios y el entretenimiento». Más allá de la música, su objetivo es representar a los comediantes, cineastas, actores, creadores, atletas, artistas visuales, diseñadores, chefs, fabricantes y más.

«El nombre Soft Shock ejemplifica nuestro enfoque de todo. Somos humanistas y empáticos primero … pero vamos a proteger ferozmente a los artistas y luchar para que las cosas les sucedan», dijo Jubelirer. «Es un momento volátil para la psique creativa, que se aplica al talento, así como a aquellos en el lado comercial que intentan construir carreras, estas son la vida de las personas. Creemos que la intención creativa, el cumplimiento personal y el éxito comercial pueden todos los coexistir. Simplemente toma curación y valentía, o como decimos», un toque suave con el coraje de la choque «. Simpson Thacher & Bartlett, y socio del bufete de abogados de entretenimiento King, Holmes, Paterno & Berliner, donde representó a clientes como Tyler, The Creator, Yeah Yeah Yeah, Pharrell Williams, Nas, Frank Ocean, Mia y otros.

«Puede que no siempre se sienta así, pero los artistas tienen el poder ahora y nunca volverá», dijo Arjun Pulijal, cofundador de Soft Shock. «Decir el talento ‘Go Viral y luego We Will Care’ es una carrera hacia el fondo. Combatimos que al construir una escala del lado del talento a través de una red diversa que ofrece asociación y colaboración de pensamiento. Todos los artistas son creadores y Soft Shock está listo para proporcionarles las herramientas, los recursos y la libertad creativa que necesitan para construir carreras sostenibles y multifacéticas».

Sherrese Clarke, CEO de Harbourview Equity Partners, dijo: «Michelle y Arjun lideran con visión y convicción. He visto a Michelle luchar por los artistas con el mismo coraje que aporta a cada mesa que hemos compartido, incluida nuestra pasión compartida por la más vulnerable, y Arjun es igualmente inquietante en la reinvención de lo posible, dijo. «En Harbourview, buscamos socios que no solo cambien de cultura sino que la expandan, con el enfoque de Soft Shock en el arte, la equidad y el impacto en el entretenimiento, sino que lo encarnan perfectamente».