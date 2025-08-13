Ex Eagles RB vinculado a un posible regreso con el equipo de AFC North

El Ravens de Baltimore están en la búsqueda de un corredor. ¿Podrían mirar a un ex Filadelfia águila ¿Por ayuda?

De acuerdo a Insider de la NFL Jordan SchultzLos Ravens recibieron veterano Boston Scott para un entrenamiento durante el fin de semana.

Scott, de 30 años, una selección de la sexta ronda 2018 de Louisiana Tech, pasó sus primeras seis temporadas de la NFL (2018-23) con los Eagles, corriendo para 1,295 yardas y 16 touchdowns en 73 juegos de temporada regular. También tuvo 71 atrapadas para 566 yardas y un puntaje.

Scott firmó la última temporada baja con el Rams de Los Ángeles pero fue lanzado antes de los recortes de la lista final antes de unirse al Pittsburgh Steelers Escuadrón de práctica.

Boston Scott fue amado por los fanáticos de los Eagles

El Scott de 5 pies y 6 puede ser de tamaño diminuto, pero se convirtió en una figura querida en Filadelfia. Fue efectivo en un papel complementario, con un promedio de 4.3 yardas por acarreo detrás de los gustos de Miles Sanders y D’Andre Swift.

Scott tenía una habilidad especial para jugar bien contra el Gigantes de Nueva YorkIncluso ganando el apodo de «asesino gigante». En 11 juegos contra el rival de NFC East de los Eagles de 2019-2023, Scott corrió para 446 yardas (34.4% de su total de carrera) y 10 touchdowns.

Antes del enfrentamiento de los equipos en el 2023 NFC Ronda divisionalAla defensiva de las Águilas Brandon Graham Reconoció que era un tema popular de conversación.

«Sé que siempre lo llaman el ‘asesino gigante'», dijo Graham a través del New York Post. «Al margen contra los Gigantes, cada vez que recibe la pelota, estamos hablando de eso».

Scott estuvo más recientemente con los Steelers, pero lo liberaron en septiembre pasado con un acuerdo de lesiones después de sufrir un menisco parcialmente desgarrado en la rodilla durante la pretemporada.

Ravens buscando profundidad detrás de Derrick Henry

Los Ravens han lanzado una amplia red en su búsqueda de profundidad detrás de All-Pro Derrick Henryquien corrió para 1,921 yardas y 16 touchdowns en su primer año con Baltimore.

Los campeones defensores de la AFC North agregaron recientemente veterano Myles Gaskinquien tiene 1.354 yardas de carrera en su carrera durante seis temporadas con el Miami DolphinsRams y Vikingos de Minnesota. Eso podría significar que Baltimore ha terminado de agregar corredores, pero al menos los Ravens hicieron su debida diligencia al resolver a Scott.

En el primer partido de la pretemporada, un 24-16 victoria sobre el Colts de Indianápolis, Keaton Mitchell Lideró a los Ravens con 68 yardas y un touchdown en nueve acarreos. D’Ernst Johnson Tenía un equipo de 18 acarreos para 57 yardas.