Ex director general de Aptika Kominfo acusado de aceptar Rp. 6 mil millones en sobornos en caso de corrupción del PDNS

Jacarta – Ex Director General de Aplicaciones de Información (Aptika) del Ministerio de Comunicación e Información (Kemenkominfo) para el período 2016-2024, Semuel Abrijani Pangerapan acusado de aceptar un soborno de 6.000 millones de IDR en relación con el presunto caso corrupción en adquisiciones de bienes y servicios y gestión del Centro Nacional Temporal de Datos (PDNS) en el Ministerio de Comunicación e Información para el período 2020-2022.

El soborno fue recibido por el acusado del director comercial de PT Aplikanusa Lintasarta para el período 2014-2022, Alfi Asman, como compensación por haber sido nombrado por PT Aplikanusa Lintasarta en varios proyectos.

«PT Aplikanusa Lintasarta fue designado proveedor de otros proyectos de adquisición de servicios, proveedor de infraestructura de servicios electrónicos en 2020, proyecto PDNS en 2021 y proyecto PDNS en 2022 en el Ministerio de Comunicaciones e Información de Indonesia», dijo el fiscal (JPU) de la Fiscalía General (Kejagung) Muhammad Fadil Paramajeng en la audiencia de lectura de la acusación en el Tribunal Penal de Corrupción del Distrito Central de Yakarta Juzgado, lunes 10 de noviembre de 2025.

Como resultado de las acciones de Semuel, Alfi y otros acusados ​​en este caso, el fiscal reveló que el Estado sufrió una pérdida de 140.860 millones de rupias debido al enriquecimiento de PT Aplikanusa Lintasarta.

Director General de Aplicaciones Informáticas (Aptika) Ministerio de Comunicaciones e Información (Kemenkominfo), Semuel Pangerapan en la Oficina de RI Kominfo, Yakarta Central, jueves 4 de julio de 2024

Los otros acusados ​​fueron juzgados al mismo tiempo que Semuel y Alfi, a saber, el Director de Servicios de Aplicaciones de Información Gubernamental de la Dirección General de Aplicaciones del Ministerio de Comunicaciones e Información para el período 2019-2023, Bambang Dwi Anggono.

Luego, el Oficial de Compromiso (PPK) en la adquisición de bienes o servicios y la gestión de PDNS en el Ministerio de Comunicaciones e Información para el período 2020-2022 Nova Zanda y el Gerente de Cuentas de PT Dokotel Teknologi para el período 2017-2021 Pini Panggar Agusti.

Por sus acciones, Semuel y Bambang están amenazados con sanciones penales en el artículo 2, párrafo (1), o en el artículo 3, párrafo (1), o en el artículo 5, párrafo (2), en relación con el artículo 18, párrafo (1) jo. Artículo 5 párrafo (1) letra b de la Ley Número 31 de 1999 sobre Erradicación de los Delitos de Corrupción modificada y complementada por la Ley Número 20 de 2001 jo. Artículo 55 apartado 1) 1º del Código Penal.

Mientras tanto, se sospecha que Alfi ha violado el artículo 2, párrafo 1, o el artículo 3, párrafo 1, o el artículo 5, párrafo 1, letra b jo. Artículo 18, párrafo 1, de la Ley para la Erradicación de los Delitos de Corrupción jo. Artículo 55 apartado 1) 1º del Código Penal.

Luego, Nova y Pini fueron objeto de amenazas criminales en el artículo 2, párrafo (1) o en el artículo 3, párrafo (1) jo. Artículo 18, párrafo 1, de la Ley para la Erradicación de los Delitos de Corrupción jo. Artículo 55 apartado 1) 1º del Código Penal.