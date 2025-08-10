Ex democrático Bendum Declaración de Nazaruddin de la fundación del Partido Popular Indonesio

Yakarta, Viva – Uno fiesta Solo los religiosos nacionales que respiran han nacido en el país. Político principal de Muhammad Nazaruddin declaró el establecimiento del Partido Popular Indonesio (PRI) en Yakarta, viernes 8 de agosto de 2025.

Teniendo un espíritu nacional de religiosos, el Partido Popular Indonesio se basa en Pancasila y la Constitución de 1945, el Estado Unitario de la República de Indonesia (NKRI) y la unidad en la diversidad.

«El nacimiento de PRI también apoya plenamente a Astacita (ocho ideales) del presidente Prabowo junto con siete programas prioritarios. La declaración de nacimientos de PRI es el primer paso y nuestra determinación para la visión y la misión de Indonesia hacia adelante hacia el oro de Indonesia con el presidente Prabowo Subianto», Muhammad Nazaruddin, quien fue alineado como el presidente de PRI, dijo el Crew de los Medios de los Medios.

También dijo que después de declarar el establecimiento del PRI, junto con la secretaria General Aditya Yusma inauguraría inmediatamente la oficina de la Secretaría del Partido y la gestión de formularios desde los niveles centrales, provinciales, distritos, distritos, subdistritos y de las aldeas.

«Estoy apuntando a que en 2026 todos se han formado a nivel de la aldea», dijo el ex tesorero del partido Demócrata el.

Como partido político, PRI tiene un símbolo de la cabeza del tigre blanco y está rodeado de arroz y algodón. «El PRI simbolizado por el jefe del tigre se convirtió en nuestra mayor esperanza de que más tarde Indonesia se convirtiera en un tigre mundial. Luego, el arroz y el algodón se convirtieron en un símbolo de resiliencia, independencia de la alimentación y ropa para el estado unitario de la República de Indonesia», dijo Aditya Yusma o familiarmente Mas Ndaru.

Aditya Yusma también es conocida como líder juvenil y voluntaria Prabowo Gibran. «Hagamos que el Partido Popular Indonesio sea un hogar popular, el hogar de los huérfanos, las casas de activistas y organizaciones de masas, las casas de los eruditos, las casas de los combatientes, la Cámara de los Políticos que quieren luchar por Indonesia con el presidente Presablo. Yusma.

La declaración y oración del nacimiento del Partido Popular Indonesio invitó a muchas personas de varios elementos de la sociedad, incluidos maestros, vendedores ambulantes, trabajadores, agricultores, académicos o líderes religiosos, amas de casa, socios de taxi en motocicletas en línea y estudiantes.

En este momento también presenta 300 huérfanos junto con invitados y otras invitaciones. Esta actividad también se mata en el número ocho, como ocho elementos de la sociedad, maestros, socios de OJOL, vendedores ambulantes, trabajadores, agricultores, académicos o líderes religiosos, amas de casa, a los estudiantes.

Además, ocho alimentos tradicionales, cono de arroz, bocadillos de mercado, vapor, estofado, gethuk, pollo satay, pollo Iekung y ensalada. Luego hay ocho tipos de flores, como rosas rojas, rosas blancas, jazmín, lirios, sol, kantil, hojas de pandan a la deliciosa noche.