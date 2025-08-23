Ex corredor de los Colts cortados por el rival de la AFC

Después de la Pittsburgh Steelers Envolvió su acción de pretemporada con una victoria de 19-10 sobre los Carolina Panthers el jueves por la noche, comenzaron el proceso de recortar su lista al límite de la temporada regular de 53 hombres. Uno de sus primeros recortes, anunciado el viernes, fue un ex Colts de Indianápolis selección de draft.

RB Casco de EvanUna selección de quinta ronda de los Colts en 2023, estuvo entre el primer lote de 11 cortes el viernes. Jugó su pelota universitaria en Northwestern e impresionó en la combinación de 2023 con excelentes números de prueba y una mentalidad de finalizador de nariz dura. Famoso, terminó cada representante en los ejercicios de posición corriendo la pelota hasta la zona final, mostrando su ventaja competitiva incluso en ese entorno.

Hull terminó la pretemporada con los Steelers con ocho acarreos para 33 yardas y dos recepciones para ocho yardas. En su carrera de los Colts, jugó en dos juegos, obteniendo un acarreo para un patio y atrapando un pase para seis yardas. Sufrió una lesión en el pie de la temporada en el primer partido de la temporada 2023 y pasó la temporada 2024 en el equipo de práctica de los Colts.

Los Indianapolis Colts convierten la página a Daniel Jones en el quarterback

La selección general número 4 en 2023, Anthony Richardson Sr., entró en la temporada baja con mucho que demostrar. Richardson, el mariscal de campo más atlético de la NFL, Richardson ha tenido una carrera al alza en la liga hasta el momento. Fue visto como un proyecto cuando se redactó, que necesitaba repeticiones, desarrollo y tiempo para alcanzar su potencial de altibajos. Aunque ha tenido varios períodos de buen juego en su joven carrera, su bajo porcentaje de finalización y su incapacidad para mantenerse saludable significaban que los Colts sentían que no podían confiar completamente en que ingresara a la temporada.

Para brindarle cierta competencia, los Colts firmaron al ex Gigante del QB Daniel Jones con un contrato de un año con dinero decente. El entrenador en jefe Shane Steichen y el gerente general Chris Ballard dijeron repetidamente que era una competencia abierta entre los dos transeúntes. Para su crédito, Richardson dio grandes avances en esta temporada baja, mostrando una mejor mecánica y una precisión que mejoró en gran medida su consistencia con segura. Sin embargo, no fue perfecto, y todavía luchó con las cosas que hacen muchos mariscales de campo jóvenes.

Finalmente, los Colts se conformaron con Jones como titular, a pesar de que Richardson tenía el mejor campamento. Las lesiones jugaron un factor aquí nuevamente, ya que Richardson perdió el mini campamento con un problema de hombro y se dislocó su dedo en el primer juego de pretemporada de los Colts.

La presión está encendida para el liderazgo de los Colts esta temporada

En dos temporadas como entrenador en jefe de los Indianapolis Colts, Shane Steichen se sienta con un récord de 17-17. Fue 9-8 en 2023 y 8-9 el año pasado, sentado al margen de los playoffs cada temporada. Los Colts no han llegado a los playoffs desde 2020, y la presión está aumentando para rectificar esa racha.

Jones ganó el trabajo inicial porque el personal cree que es el jugador más estable y menos de alta varianza entre él y Richardson. A pesar de la ventaja superior de Richardson, necesitan ganar ahora para mantener sus trabajos. Si Jones no puede ayudarlos a hacer eso, probablemente recurrirán a Richardson más temprano que tarde con las esperanzas de que pueda.