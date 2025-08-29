Ex comandantes RB Brian Robinson Jr. Key para 49ers

El Comandantes de Washington Decidió que no necesitaban su mejor corredor gracias a un campo de entrenamiento convincente y una carrera de pretemporada desde el novato Jacorey «Bill» Croskey-Merritt y negociado Brian Robinson Jr. hacia San Francisco 49ers para una selección de draft muy necesaria.

El problema? Si Croskey-Merritt no es lo que creen que es, entonces una debilidad ofensiva de hace un año se volvió aún más débil.

Por otro lado de eso, los comandantes también pueden haber envuelto a los 49ers, el único jugador que puede asegurarse de que su ventana del Super Bowl permanezca abierta durante al menos una temporada más.

Con Robinson en el redil, los 49ers pueden aliviar la carga que se pone en marcha y el ex jugador ofensivo del año de la NFL Christian McCaffrey donde sea necesario. McCaffrey jugó solo 4 juegos en 2024 y no anotó un solo touchdown ya que las lesiones diezmaron su año.

«Cuando Christian sale … ahora sabes que tienes un chico que viene allí en el que no deberías perderte un ritmo». El entrenador en jefe de los 49ers, Kyle Shanahan le dijo a KNBR 104.5 FM de San Francisco. «Con (Robinson) tienes un tipo que creo que es un corredor que comienza en esta liga y cuando lo emparejas con Christian, eso es muy útil».

Pro: deshacerse de Robinson fue un movimiento inteligente

Robinson tuvo todas las oportunidades de exhibirse en 2024 cuando los comandantes fueron 12-5 e hicieron el juego de campeonato de la NFC por primera vez desde 1991 como el equipo apareció.

En cambio, Robinson no pudo separarse y terminó con 958 yardas de ofensiva total y 8 touchdowns totales Pero perdió 3 juegos debido a lesiones.

Cuando los comandantes hicieron los cálculos y descubrieron que la combinación de Croskey-Merritt, veterano Saludo de Austin y copias de seguridad Chris Rodríguez y Jeremy McNicholsObtener cualquier tipo de valor para Robinson se convirtió en el movimiento más inteligente.

Robinson tenía 1,101 yardas de ofensiva total y 9 touchdowns en 2023 y se proyectó que posiblemente aterrizaría mucho dinero en forma de extensión de contrato o agencia libre antes de la temporada 2024.

Ahora, Robinson se encuentra en un año de «probarlo» en el que está jugando, con suerte, un contrato de 1 año para convertirse en titular para otro equipo en 2026, ya que está en la temporada final del contrato de novato de 4 años y $ 5.04 millones que firmó en 2022.

Con: deshacerse de Robinson fue un movimiento tonto

El otro lado del argumento era que los comandantes hicieron un movimiento tonto que eliminara su mejor corredor antes del comienzo de una temporada en la que son contendientes legítimos del Super Bowl por primera vez en una generación.

Esos problemas no comienzan con Croskey-Merritt, que está teniendo una gran cantidad de fe que se le da como un 2025 Séptima ronda (No. 245 en general) quien solo jugó un juego para Arizona en 2024 hasta que fue marginado por un problema de elegibilidad.

Los verdaderos problemas comienzan con el jugador que figura como titular en este momento en Ekeler, quien fue especialista en regreso de la NFL All-Pro en su primera temporada con los comandantes en 2024. Ekeler, como Robinson, trató los problemas de lesiones la temporada pasada. sufrió 2 conmociones cerebrales Durante la temporada regular, eso le costó un total de 5 juegos.