Ex Chiefs RB/WR Louis Rees-Zammit Rips Time en la NFL

Una temporada baja, la Jefes de Kansas City A los titulares cuando se arriesgaron en la ex estrella de rugby galesa Louis Rees-Zammit. Fue un raro intento de conversión de rugby a NFL para un atleta dinámico, aunque las cosas ciertamente no funcionan.

Un año y cambio más tarde, y Rees-Zammit está fuera de la liga. Después de que Kansas City lo renunciara en agosto pasado y las cosas no funcionaron con el Jaguars de JacksonvilleEl joven de 24 años regresa a sus raíces. Según Joe Harston de The TimesHa firmado un contrato de un año con los Bristol Bears y regresa al rugby.

Al salir de la NFL, Rees-Zammit tuvo una dura evaluación de su tiempo en la liga de fútbol líder del mundo.

Ex arma de los jefes Louis Rees-Zammit tiene durezas sobre la temporada de la NFL

Rees-Zammit se abrió sobre lo difícil que fue el movimiento a los Estados Unidos. No tener antecedentes previos en el fútbol creó un conjunto de obstáculos que simplemente no podía superar.

«Sentí que estaba desperdiciando mi talento», dijo Rees-Zammit, según el Times. «Es muy difícil ingresar a la NFL si no has pasado por el sistema universitario. Simplemente no tienes las mismas oportunidades que esos niños. Estaba obteniendo repeticiones mínimas, y era algo que estaba harto cuando estaba practicando allí».

El proceso de unirse durante la temporada baja y la lucha por el posicionamiento de la lista presentó un desafío.

«Fue absolutamente brutal», dijo Rees-Zammit. «Estaba viendo nuevos jugadores todos los días, los jugadores cortados todos los días. Era bastante difícil, y sabía que salía».

El primer período de pretemporada de la NFL de Rees-Zammit produjo resultados mixtos. Grabó solo 22 yardas en el suelo y 3 yardas de recepción. La mayor parte de su yardaje de uso múltiple era de un par de retornos de patada de salida, de los cuales trajo para un combinado de 63 yardas. Eso no fue suficiente para el Correr hacia atrás receptor híbrido Para justificar un lugar en la lista de 53 hombres.

Resulta que el equipo de práctica de los Jaguars tampoco fue suficiente. Ahora, Rees-Zammit tiene una mejor oportunidad de arrojar un poco de peso y convertirse nuevamente en un jugador de rugby de alto nivel.

Mira actualizada a la sala de corredores de Kansas City para la temporada 2025-26

Si Rees-Zammit hubiera terminado con los Chiefs este verano, probablemente hubiera resultado en el mismo resultado. La sala de corredores de Kansas City tiene una jerarquía de jugadores que son más dignos de puntos de lista, y el colectivo amplio es aún más unido.

En la parte superior de la tabla de profundidad de halce, Isiah Pacheco está buscando recuperarse de una temporada 2024-25. Pasó varias semanas en el estante con un peroné roto, solo para regresar al final de la campaña y parecer un caparazón de sí mismo. La esperanza del equipo es él y veterano Kareem Hunt Puede ser fresco y proporcionar un golpe de uno y dos formidable en el campo este año.

Detrás de esos dos, Elijah Mitchell fue firmado con un contrato de un año durante la temporada baja. En dos juegos de pretemporada hasta el momento, tiene 7 acarreos para 19 yardas en el suelo. Ahora, varios años retirados de su esfuerzo con los San Francisco 49ers, enfrenta una batalla cuesta arriba para replicar esa forma. Novato séptimo asalto Brashard Smith es una historia divertida que se destacó durante el campamento de entrenamiento Pero no parece estar listo para una carga de trabajo real.

2024 agente libre no reclutado Carson Steele Podría hacer el equipo nuevamente como un fullback de facto. Es un jugador de equipos especiales capaces y una opción para situaciones de yardas cortas en ofensiva. Dicho esto, los rumores están girando de que los Chiefs están en la búsqueda de ayuda en el corredor. En el caso de un comercio, esta matemática de la lista sin duda cambiaría.

No hay mucho espacio para que alguien, incluso un tipo de proyecto de Rees-Zammit, venga sin que alguien más salga del redil.