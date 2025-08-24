Ex Chiefs QB Resurfaces con contendiente de playoffs de la NFL: Informe

Antes de la NFL Corte de la lista de 53 hombres y la semana 1, anterior Jefes de Kansas City El mariscal de campo suplente Carson Wentz resurgió en las noticias.

«QB Carson Wentz está funcionando para el [Minnesota] Vikingos hoy, por fuente «, Lindsey Thiry de ESPN informó el 23 de agosto.

Los vikingos de ESPN vencieron al reportero Kevin Seifert luego siguióseñalando: “Carson Wentz pasó la temporada 2023 con el [Los Angeles] Ramasquienes dirigen una ofensiva que es similar a los de los vikingos. Los vikingos pasaron por el campamento con Sam Howell Como QB2 y Kevin O’Connell dijeron anoche que había mejorado, pero … «

El «…» estaba destinado a significar la llegada de Wentz a Minnesota en las instalaciones de los Vikings.

Los jefes se han actualizado en Backup QB, firmando a Gardner Minshew en lugar de Carson Wentz

Si los Vikings terminan firmando a Wentz, probablemente asumirá el papel de mariscal de campo suplente detrás del mariscal de campo de segundo año JJ McCarthy.

Wentz jugó un papel similar la temporada pasada con los Chiefs, retrocediendo Patrick Mahomes. Aunque la mayoría de los fanáticos probablemente argumentarían que Kansas City ha mejorado en esa posición en 2025.

Wentz comenzó el último juego de la temporada regular 2024, y su actuación prácticamente selló su destino como QB2 de los Chiefs en 2025.

Frente al Broncos de DenverWentz Solo completado 10 de 17 intentos de pase para 98 yardas y cero touchdowns. También fue despedido 4 veces, terminando con un porcentaje de finalización de 58.8 y una calificación de pasador de 75.1.

Los Chiefs también perdieron esa salida de la semana 18 por un puntaje de 38-0.

Como Wentz, el nuevo respaldo de Kansas City, Gardner MinshewSe une a los Chiefs con un currículum como ex titular.

Durante la pretemporada de 2025, Minshew ya ha sido una mejora sobre Wentz. Minshew completado 17 de sus 27 intentos de pase este verano (tasa de finalización del 63%), acumulando 161 yardas y 1 touchdown, así como cero pérdidas de balón.

Minshew ha jugado con una calificación de pasador de 91.7 este período de pretemporada.

Es temprano, pero si los Chiefs alguna vez necesitan recurrir a Minshew, ciertamente parece que el veterano llamador de señales estaría a la altura de ganar algunos juegos de KC.

Los Jefes predijeron mantener 2 QB en el corte de la lista de 53 hombres, y 1 corte recibe la ventaja en un lugar de escuadrón de práctica

El consenso es que los Chiefs solo mantendrán a dos quarterbacks en el corte de la lista de 53 hombres del martes, y es difícil discutir con esa predicción.

Por El KC del atletismo venció al reportero Jesse Newell, Chris Oladokun y Bailey Zappe ambos serán cortados. Pero le dio a una reserva la ventaja sobre la otra para el papel de escuadrón de práctica de emergencia.

«No es necesario pasar mucho tiempo aquí», escribió Newell. «Los Chiefs siempre llevarían a dos quarterbacks, y según la acción de pretemporada, Chris Oladokun debería ser la mejor opción para el equipo de práctica sobre Bailey Zappe».

El 23 de agosto, El reportero de los Jefes Digest Beat Matt Derrick estuvo de acuerdoProyectando a Oladokun como el escuadrón de prácticas QB detrás de Mahomes y Minshew.

«El juego del viernes por la noche parecía reforzar lo que los Chiefs aprendieron durante el campamento de entrenamiento: Oladokun es el respaldo más confiable y consistente», dijo Derrick. «La toma de decisiones y la conciencia de Oladokun son superiores a la de Zappe, y también posee un brazo fuerte. Es una ventaja que sea un gran trabajador que da el máximo esfuerzo y ha sido un valioso mariscal de campo del equipo de exploración. Cada equipo podría usar un tipo como Oladokun».

Veremos si los Chiefs están de acuerdo con las evaluaciones de estos dos periodistas KC vencen.