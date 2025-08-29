Ex Chiefs 2 veces campeón del Super Bowl WR Resurfaces con 49ers

No hace mucho tiempo, el veterano receptor abierto Marquez Valdes-scantling estaba asegurando una captura de touchdown clave para el Jefes de Kansas City en el Super Bowl 2023-24 versus el San Francisco 49ers.

Pero el 28 de agosto de 2025, Váldes apareció con el ex dos veces oponente del juego de campeonato de los Chiefs. ESPN NFL Insider Adam Schefter informó «MVS» a San Francisco, señalando que el gran juego de pases se une al equipo de práctica de los Niners para comenzar.

Valdes-scantling fue un poco de estudio de caso extraño en KC. Durante la temporada regular, nunca estuvo a la altura del contrato de tres años y $ 30 millones que los Chiefs inicialmente lo ofrecieron en la agencia libre, pero él se embrague en los playoffs la mayoría de las veces.

Después de todo, MVS es dos veces campeón del Super Bowl y no solo ganó sus anillos como trofeos de participación. Váldes acumulado 122 yardas de recepción y 2 touchdowns durante su primera postemporada con los Chiefs, que terminó en una victoria del Super Bowl sobre el Filadelfia Eagles – y otras 128 yardas de recepción y 1 touchdown el invierno siguiente.

Por otro lado, sus dos resultados de temporada regular con Kansas City se combinaron para poco más de 1,000 yardas de recepción y 3 touchdowns, Total.

Las cosas no han ido muy bien para MVS desde que se separaron de los Chiefs. Se unió Búfalo Durante la temporada baja de 2024 y solo registró 2 capturas allí para un total de 26 yardas.

Valdes-scantling pasó el resto del año con el Santos de Nueva Orleans y funcionó mucho mejor, con 17 recepciones para 385 yardas y 4 touchdowns, pero lo hizo lejos del centro de atención para un equipo que no es de juego.

Firmar con Seattle En la agencia libre de 2025, MVS ni siquiera sobrevivió al corte de la lista de 53 hombres. Ahora, ha resurgido con los 49ers llenos de lesiones.

Chiefs QB Cut termina con el equipo de práctica de Browns

Valdes-scantling no fue el único ex jefe que apareció en las noticias el 28 de agosto.

Por Schefter una vez másreciente El mariscal de campo cortó a Bailey Zappe está firmando con el escuadrón de prácticas del Cleveland Browns.

Los Jefes y los Browns han jugado papa caliente con Zappe en las últimas dos temporadas, reclamando y firmándolo de un lado a otro.

En Cleveland, Zappe tiene un camino mucho mejor hacia el tiempo de juego a pesar de haber tres quarterbacks frente a él en la lista activa de los Browns. Y eso es simplemente porque su titular es de 40 años Joe Flacco en vez de Patrick Mahomes.

En el mejor de los casos, Zappe ha demostrado que puede ejecutar una ofensiva competitiva a nivel de la NFL, pero su techo es probablemente un QB de respaldo más, no un iniciador a tiempo completo.

Zappe es un pistolero, pero es demasiado inconsistente y descuidado con el fútbol, ​​y ahí es donde se mete en algunos problemas. Quién sabe, tal vez terminará con los Chiefs antes de que termine la temporada 2025.

¿Probabilidades de un Jefe y 49ers de tres turbas?

Con Valdes-scantling ahora en los 49ers, sería irónico si finalmente fuera ascendido a la lista de 53 hombres y se encontró con los Chiefs en la tercera final reciente del Super Bowl entre las dos franquicias.

Para Kansas City, nunca puedes descartar un retorno del juego de campeonato mientras Mahomes y el entrenador en jefe Andy Reid estén en la imagen. Fanduel Sportsbook da Los Chiefs +800 Odds para ganar el Super Bowl en 2025-26, que es el tercer mejor en la AFC por un ligero margen.

Las probabilidades de los Niners son menos favorables, en +1900, que está empatado en cuarto lugar en la NFC.

Aun así, un enfrentamiento de tres turbas de Chiefs y 49ers no está fuera de discusión, pero San Francisco debe estar saludable mientras KC se preocupa por superar Otra ausencia prolongada de arroz de Rashee.