Ex busto de draft de primera ronda de los Bills para ganar un trabajo inicial con un nuevo equipo

El Bills de búfalo Corte los lazos con la ex selección de primera ronda Kaiir Elam esta temporada baja, enviándolo al Dallas Cowboys en un comercio.

Resulta que el cambio de paisaje ha hecho maravillas para el esquinero, que está poniendo las luchas de sus días en Buffalo detrás de él y ahora está en línea para un trabajo inicial.

Kaiir Elam de vuelta en el papel inicial

Los Bills redactaron a Elam en 2022 con la esperanza de poder llenar el vacío creado por una lesión en Tre’Davious White, y Elam lo hizo al principio. Después de que los Bills subieron al tablero en la primera ronda para engancharlo, Elam comenzó la temporada como titular, pero finalmente perdió su trabajo ante el novato Christian Benford.

Elam continuó luchando, cayendo por la tabla de profundidad en Buffalo hasta que fue cambiado en marzo.

Le ha ido mucho mejor en Dallas, con Reporter Joseph Hoyt de las noticias de la mañana de Dallas Llamando a Elam una de las mayores sorpresas del campo de entrenamiento.

«En Dallas, ha sido completamente diferente para Elam. Ha tenido oportunidades. Ha aprovechado al máximo. Ha sido seguro, provocado por un juego constante desde que llegó», escribió Hoyt. «Ha sido el único objeto inamovible en la secundaria rotativa de los Cowboys esta temporada baja. Fue fantástico en Minicamp y OTA y lo llevó al campamento.

«Elam parece un titular seguro para los Cowboys. Está destacando regularmente. Si puede hacer esto en la temporada regular, podría ser uno de los mejores intercambios que los Cowboys han realizado en la memoria reciente».

Las facturas tienen su propia competencia en la secundaria

Si bien Benford se ha mantenido en el trabajo inicial que ganó en su temporada de novato, hay cierta competencia por el lugar frente a él en la secundaria. Los Bills usaron una selección de draft de primera ronda, la primera en un esquinero desde Elam, para tomar el Maxwell Hairston de Kentucky.

Hairston apareció en la fila para ganar un trabajo inicial antes de sufrir una lesión en la pierna en el campamento de entrenamiento que el equipo clasificó como semana a semana. White, quien regresó al equipo después de pasar la temporada 2024 con Los Angeles Rams y Baltimore Ravens, ahora parece ser el favorito para el trabajo.

Pero White luchó un poco en el primer partido de pretemporada del equipo contra los Gigantes de Nueva York, liderando Joe Buscaglia del atletismo Sugerir que podría haber más competencia por el trabajo inicial.

«White jugó cada snap de las dos primeras series, pero fue un poco señorita», escribió Buscaglia. «Los Gigantes lo atacaron por debajo de los lanzamientos, con los receptores obteniendo una separación. Después de que se hizo una captura frente a White, el esquinero tuvo algunas dificultades para derribar el portador de la pelota para minimizar la ganancia. El abordaje nunca ha sido el traje fuerte de White, pero fue menos un problema antes en su carrera cuando sus habilidades de cobertura fueron en su mejor momento. Es solo un juego y blanco ha tenido un campamento de entrenamiento fuerte. Se convierte en un problema de entrenamiento. una tendencia «.