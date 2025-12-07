Ex BRR Aceh-Nias Valoran el desastre en Sumatra como más complejo que el tsunami de 2004

Jacarta – evaluó el exdirector de Relaciones Exteriores y Donantes de BRR, Heru Prasetyo desastre inundaciones y deslizamientos de tierra que afectaron Sumatra a finales de noviembre de 2025 se considera mucho más complejo que tsunami Aceh 2004.

Esta evaluación fue transmitida por ex funcionarios de la Agencia de Rehabilitación y Reconstrucción de Aceh-Nias (BRR) en el taller en línea «Recolección de conocimientos y aprendizajes de Aceh-Nias».

Heru Prasetyo destacó que la crisis actual requiere un liderazgo mucho más fuerte.

Helicópteros de la policía envían ayuda a las víctimas del desastre en Aceh Tamiang

«Lo que enfrentamos actualmente requiere un liderazgo que tal vez sea más profundo que simplemente lidiar con los desastres. Teniendo en cuenta que lo que se está manejando ante nuestros ojos no se trata solo de la gestión de desastres naturales, sino también de desastres ambientales, etc.», dijo Heru en su declaración, el domingo 7 de diciembre de 2025.

Heru incluso calificó la combinación del desastre de Sumatra de 2025 como una combinación de «el tsunami de Aceh, Covid-19, Lapindo y el cambio climático».

Los datos del BNPB al 4 de diciembre registraban que casi 900 personas habían muerto, 500 personas estaban desaparecidas y millones habían sido desplazadas. La zona afectada fue extensa e incluyó Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, con daños masivos a la infraestructura, la electricidad, las comunicaciones y el acceso a la ayuda.

Luego, el ex diputado de BRR Aceh-Nias, Sudirman Said, afirmó que la magnitud de este desastre había superado al tsunami de 2004.

«A juzgar por la superficie terrestre, el desastre de Sumatra de 2025 superó el tsunami de 2004. Si se impone, la superficie terrestre equivale a las islas de Java-Madura-Bali», explicó.

Sudirman, que ahora también es administrador del PMI, nos recordó la importancia de priorizar la humanidad. Volvió a citar un mensaje del exjefe de BRR, Kuntoro Mangkusubroto.

«No hay poder capaz de causar un daño como este excepto la mano de Dios. Sólo con la mano de Dios se puede reparar este lugar. Por lo tanto, nunca se ensucien las manos con acciones que no son dignas de alabanza a los ojos de Dios», dijo.

Otros exlíderes del BRR, William Sabandar, Amin Subekti, Avi Mahaningtyas y Nannie Hudawati, destacaron la importancia de una mentalidad de crisis, velocidad de trabajo, flexibilidad burocrática y liderazgo que estuviera presente directamente en el terreno.

«El liderazgo no es sólo una cuestión de un comando, sino la capacidad de combinar la respuesta de emergencia con la rehabilitación y reconstrucción a largo plazo», dijo William.

Condición del aire de la situación del desastre por inundaciones en Aceh Tamiang, Aceh. Foto : ENTRE FOTOS/Syifa Yulinnas

Amin recordó que el éxito de la recuperación de Aceh-Nias depende en gran medida de la velocidad y flexibilidad del trabajo.