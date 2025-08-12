Ex-Browns WR Odell Beckham suena en rumores de jubilación

Anterior Cleveland Browns receptor ancho Odell Beckham Jr. No está listo para llamarlo una carrera.

Beckham, actualmente agente libre, retrocedió un informe falso viral alegando que planeaba retirarse. El Post, que mostró a Beckham y su hijo frente al estadio MetLife, donde protagonizó los Gigantes de Nueva York, ha obtenido más de 2 millones de visitas.

«No ha hecho todavía … gracias por las preocupaciones de recursos humanos y que tengan un día bendecido», Beckham dijo.

Elaboró más en un puesto de seguimiento.

«No en serio. Por favor, deja de leer todo en Internet, y deja de enviarme un mensaje de texto con feliz jubilación b4, me molesta», Beckham dijo. «Eso no recibirá respuesta. Te prometo el día en que termino, te dejaré saber. De nuevo, si me envías un mensaje de texto, feliz jubilación, solo tengo que bloquearte. Gracias».

Odell Beckham sigue siendo agente libre

Beckham ha enfrentado desafíos para encontrar un lugar de aterrizaje. Pasó parte de la temporada pasada con el Miami DolphinsAtrapar nueve pases en nueve juegos antes de ser lanzado en diciembre. Antes de eso, se adaptó al Ravens de BaltimoreTallying 35 recepciones para 565 yardas y tres touchdowns.

Se perdió la temporada 2022 mientras se recuperaba de un ACL desgarrado sufrido en el Super Bowl con los Rams de Los Ángeles, una lesión que se produjo durante el mismo juego en el que obtuvo su primer anillo de campeonato.

Beckham comenzó la temporada 2021 en Cleveland, apareciendo en seis juegos y registrando 17 atrapadas para 232 yardas antes de que él y los Browns acordaron separarse a mitad de temporada. Su salida de Cleveland fue rocosa, pero desde entonces ha reflexionado con cariño en su tiempo allí.

«Nah. Quiero decir, hice grandes lazos y recuerdos con esos tipos de allí». Beckham dijo en 2023. «Una vez que estás en un equipo, construyes una hermandad que dura mucho más que cualquier otra cosa … Definitivamente no hay animosidad de mi parte. Mucho amor y respeto».

En total, Beckham atrapó 114 pases para 1,586 yardas y siete touchdowns en 29 juegos en Cleveland.

Browns todavía busca respuestas en la ofensiva

La ofensiva de los Browns ha luchado por encontrar consistencia en las últimas temporadas, en gran parte debido a la inestabilidad en el quarterback. Cleveland esperaba su intercambio de 2022 para Deshaun Watson Terminaría su búsqueda de un pasador de franquicia, pero el movimiento ha agravado el problema.

En tres temporadas, Watson ha aparecido en solo 19 juegos debido a una larga suspensión y múltiples lesiones. Ha pasado para 3,365 yardas, 19 touchdowns y 12 intercepciones durante ese lapso, con 9-10 como titular de los Browns. Se espera que Watson extrañe a la mayoría, si no a todos, de la próxima temporada, mientras que Recuperarse de una lesión de Aquiles.

Cleveland ahora está celebrando una competencia de cuatro hombres por el trabajo inicial, con Joe Flacco, Kenny Pickett, Shedeur Sanders y Dillon Gabriel en la mezcla.

Las expectativas son bajas para los Browns en 2025, con su total de victorias en 5.5 (por betmgm), entre los más bajos de la NFL. Cleveland comenzará su temporada el 7 de septiembre contra los Cincinnati Bengals.