Ex Bills QB se une a Bengals después de la lesión de Joe Burrow

Los Cincinnati Bengals fueron a buscar cierta profundidad de calidad después de una lesión a largo plazo a Joe Burrow, y lo encontraron en un ex Bills de búfalo jugador de ataque.

Burrow resultó herido en la victoria de su equipo 31-27 sobre los Jacksonville Jaguars el domingo, sufriendo el dedo del pie de césped que requerirá cirugía y un tiempo de recuperación de aproximadamente tres meses. Mientras los Bengals planean quedarse con Jake Browning después de llevar al equipo a una victoria sobre los Jaguars, el equipo agregó una póliza de seguro en forma de Mike White.

El ex mariscal de campo de los Bills encuentra un nuevo hogar

Los Bills firmaron a White la temporada pasada y lo enfrentaron contra Mitch Trubisky este verano en una batalla por el trabajo número 2 detrás de Josh Allen. Trubisky terminó manteniendo el trabajo, llevando a los Bills a liberar a White en el corte final de la lista y mantener a Shane Buechele como su mariscal de campo de escuadrón de práctica.

White había seguido siendo un agente libre hasta esta semana, cuando firmó con el equipo de práctica de Cincinnati. Los Bengals también agregaron al mariscal de campo Sean Clifford.

Clifford podría tener la ventaja sobre los blancos si los Bengals necesitan llamar ayuda del equipo de práctica. Como Chris Bengel de CBS Sports Notado, Cincinnati está muy familiarizado con Clifford a pesar de su falta de experiencia en la NFL.

«Clifford pasó las últimas dos temporadas en la lista activa de Green Bay y el equipo de práctica antes de ser liberado por el equipo durante los recortes de la lista final esta temporada», escribió Bengel. “Solo ha completado un pase de la NFL de carrera, que llegó en 2023 en alivio de Jordan Love.

«Los Bengals están bastante familiarizados con el currículum de Clifford. Clifford trabajó para los Bengals antes del Draft de la NFL 2023 y asistió a la cercana Escuela Secundaria St. Xavier en Cincinnati».

White tiene 15 apariciones en la NFL y siete aperturas, completando el 61.4% de sus pases para 2,247 yardas con nueve touchdowns y 13 intercepciones. Apareció en un juego para los Bills la temporada pasada, yendo 3 de 11 para 28 yardas en un final de temporada.

Trubisky ya ha visto acción esta temporada, llegando mientras Josh Allen estaba siendo tratado por una nariz sangrienta y completando un pase clave del tercer down.

Mike White puede no ver el campo

Podría ser una tarea difícil para White escalar la tabla de profundidad lo suficiente como para ver el tiempo de juego en Cincinnati. Permanece detrás de Backup Brett Rypien, mientras que el cuerpo técnico suena seguro de quedarse con Browning.