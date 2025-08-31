Ex alivio de los gigantes y hermano de un ícono deportivo muere a los 76 años

El mundo del béisbol está en luto después del fallecimiento de ex lanzamiento de alivio de las Grandes LigasR Randy Moffitt, quien murió a los 76 años, después de una larga enfermedad en Long Beach, California. A Figura querida en el pasado del béisbolEl legado de Moffitt se extiende a través de sus logros en el campo y su conexión con la realeza deportiva; Era el hermano menor de la leyenda del tenis y el ícono de la igualdad Billie Jean King.

Los miembros de la familia, incluidos sus hijos y nietos, lo sobreviven, junto con su hermana y su esposa, Ilana Kloss. Su marcas de paso No solo la pérdida de un atleta consumado, sino de una preciada presencia entre los que lo conocieron dentro y fuera del campo. Homenajes de toda la comunidad deportiva subrayar el impacto Tenía una carrera de 12 temporadas.

Lo más destacado de la carrera y los logros duraderos

Moffitt’s Comenzó el viaje de béisbol Cuando los Gigantes de San Francisco lo reclutaron en la primera ronda del draft de 1970 (18 ° en general) de Long Beach State. Hizo su debut en las grandes ligas en 1972, entrando en una época en la que se esperaba que los lanzadores de socorro presentaran entradas pesadas, un papel en el que abrazó y sobresalió.

Aunque mejor recordado para sus 10 temporadas en San Francisco, Moffitt también pasó tiempo con el Astros de Houston y Toronto Blue JaysTrayendo su constante presencia de bullpen a múltiples clubes antes de retirarse en 1983.

Durante su carrera de MLB de 12 temporadas, Moffitt registró 534 apariciones, solo una de las cuales fue como titular, alzando un récord de 43-52 victorias con 96 salvamentos de carrera y una efectividad de 3.65. Notablemente lanzó 100 o más entradas en varias temporadas, con 1976 destacando como su año pico: 103 entradas lanzadas, una brillante efectividad de 2.27 y 14 salvamentos.

Moffitt fue un pilar en el bullpen de los Gigantes, Reconocimiento de ganancias con cuatro top -10 finales en salvas de la Liga Nacional y varias temporadas con 60 o más apariciones. Su consistencia y confiabilidad lo colocaron entre los líderes de franquicias; Noveno en salvamentos y sexto en juegos lanzados para los Gigantes.

Un caballero recordado más allá del puntaje de la caja

Conocido por su durabilidad, espíritu competitivo y liderazgo tranquilo, Moffitt dejó una marca que fue más allá de las estadísticas. Fue un relevista en un caballo de batalla en un panorama cambiante de MLB y estableció altos estándares para la profesionalidad y Resiliencia a través de la adversidad. Los fanáticos y compañeros de equipo desde hace mucho tiempo lo recuerdan como una presencia constante durante los intensos juegos de finales de los 70.

Más allá de los números, la historia de Moffitt es uno de perseverancia. Redactado y rápidamente convertido al servicio de alivio, se adaptó a la perfección y se convirtió en un ancla de bullpen confiable durante más de una década. Su legado vive en los recuerdos de aquellos que siguieron al béisbol de los Gigantes y fueron testigos de sus contribuciones de primera mano.

Los honores siguieron la conclusión de su carrera: Moffitt fue incluido en el Long Beach State Athletics Hall of Fame en 1986, reconociendo sus raíces colegiadas e impacto, y luego conmemorado en la fama de los Gigantes de San Francisco en 2008.

Fuera del campo, su estrecho vínculo con su hermana era evidente. Recientemente, King reflexionó sobre su educación compartida, llamándolos «niños competitivos desde el principio» en un publicación en las redes sociales–Coining la fuerza de su conexión entre hermanos que perduró a través de las décadas.

«Crecimos como hermanos cercanos que rara vez lucharon. Teníamos tanto amor y admiración el uno por el otro», dijo King. «Randy era leal, amable y cariñosa. Era un padre que amaba a sus hijas, Miranda y Alysha, y un abuelo que amaba a sus cuatro nietos … Nunca olvidaré las siete décadas de recuerdos que Randy y yo hicimos juntos».