Ex-agente pesa en Texans RB Nick Chubb después de los comentarios

El Houston Texans Debe apoyarse Nick Chubb Para la parte temprana de la temporada regular, que es una pregunta desalentadora teniendo en cuenta por qué ha pasado físicamente el cuatro veces Pro Bowler. Pero Chubb ha recibido algunos endosos notables además de hacer comentarios clave.

Chubb, que cumple 30 años en diciembre, está en un contrato de un año, $ 2.5 millones (con $ 38.9 millones en ganancias profesionales), se supone que es el RB2 de los Texans.

Pero el ex agente de la NFL Joel Corry, ahora analista de CBS Sports, ofreció una toma alentadora.

Texans RB Nick Chubb Tabed como ‘Candidato de Bounce-Back’

Corry seleccionó a Chubb entre su lista de 15 potenciales «candidatos de rebotes» que ingresan a la temporada regular de 2025, señalando la primera Cleveland Browns Star estaba en la «conversación» para la «mejor» en la NFL.

«Chubb regresó de una devastadora lesión en la rodilla izquierda de 2023 con los Cleveland Browns en el que se rompió su ACL, MCL y menisco siete semanas en la temporada 2024», Corry escribió el 29 de agosto. «No se parecía al jugador que había estado en la mejor conversación de corredor de la NFL antes de lastimarse. Chubb tenía 332 yardas en 102 acarreos con tres touchdowns en ocho juegos para los Browns antes de romperse el pie izquierdo. Sus 3.3 yardas de acarreo estaban muy por debajo del 5.3 que había estado promediando para su carrera».

Nick Chubb con una serie de carreras muy fuertes, tratando de retroceder el reloj hasta sus días principales 🔥 Desafortunadamente, creo que no importa, la palabra del campo de entrenamiento es que no es bueno. Espero que pueda definir las probabilidades. pic.twitter.com/j3b5suft3c – SM Highlights (@smhighlights1) 16 de agosto de 2025

Ser eliminado aún más de la lesión ciertamente es un buen augurio para Chubb. Además, Chubb cree que sus preocupaciones por lesiones están detrás de él, lo que ciertamente es una buena noticia para los tejanos.

«Me siento bien» Chubb le dijo a los texans vencer a los periodistas en junio. «Diría que todo está detrás de mí, y las lesiones suceden. Y con lo que hice, [it] Tarda unos dos años en regresar realmente. Y así, estoy sobre la joroba. Estoy de vuelta en casa. Estaba de vuelta en casa toda la temporada baja, entrenando donde entrenaba todos los años desde que estaba en la escuela secundaria, y pude obtener un año completo para hacer las cosas que mejor hago. Entonces, ahora me siento bien como lo he estado en mucho tiempo «.

Nick Chubb llamado potencial ‘Factor X’ para tejanos

El optimismo sobre el posible resurgimiento de Chubb ha aumentado en medio de un impresionante campo de entrenamiento y una presentación de pretemporada (limitada). Benjamin Solak de ESPN tabulado a Chubb como el «Factor X» de los Texans en medio de «demasiadas» opciones.

Solak señaló la línea ofensiva, pero agregó que incluso si luchan nuevamente en la protección del pase, pueden «ganar como bloqueadores de carreras».

Solak también destacó en cuánto se apoyaban los tejanos CJ Stroud y el juego aéreo.

«Los tejanos necesitan poder correr defensas opuestas con conchas de dos altura: el mariscal de campo estrella CJ Stroud vio defensas de seguridad divididas en el 49.4% de sus retrocesos la temporada pasada, un gran salto del 42.8% que disfrutaba como novato. Y para ese fin, necesitan que Chubb rediseque algo perdido». Solak escribió el 28 de agosto.

«Los tejanos, que estaban luchando por la profundidad RB después de Joe MixonLa lesión en el tobillo se demoró mucho durante la temporada baja y ahora en la temporada regular, le dio la oportunidad de que Chubb podría volver a formarse ahora dos años calendario retirados de la mayor lesión en la rodilla «.

La lesión de Joe Mixon se aunde para Nick Chubb, Texans

Chubb corrió para 1,525 yardas y 12 touchdowns en 302 acarreos en 2022. Tiene 502 yardas y 3 touchdowns en 130 acarreos sobre el Últimas dos temporadas.

Los tejanos necesitan la versión 2022, o algo más cercano a ella que el yo 2023 y 2024 de Chubb.

«Si la línea de Houston va a estar caliente y fría, necesita compensar la diferencia maximizando los carriles por tierra cuando los obtiene y minimizando las pérdidas con la elusividad detrás de la línea de scrimmage», escribió Solak. «Si no puede, la ofensiva de los tejanos se vuelve unidimensional».

La preocupación por el entrenador en jefe de los tejanos Demeco Ryans Puede que no tenga que confiar en Chubb, pero más específicamente, cuánto tiempo deben hacerlo en medio La perspectiva nebulosa de Mixon.

Aquí está el video. También citas notables sobre especulaciones sobre Joe Mixon. «Todo el mundo lo quiere ahora y eso lleva a información inexacta, solo diría que es asunto de Joe y no hables de eso. Que esté en paz. Que haga lo que tiene que hacer para recuperarse». «Es el … https://t.co/rybmslgwni pic.twitter.com/pioiwtfgsq -Well-aime dj (@djbienaime) 27 de agosto de 2025

Texans RBS Dameon Pierce, Marcas leñosasY otros también deben ayudar a aliviar la carga de Chubb.