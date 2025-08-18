Ex 6moty identificado como el objetivo posible Knicks

El New York Knicks han reunido una rotación de guardia sólida para la próxima temporada. Jalen Brunson, Jordan Clarkson, Millas mcbride y Tyler Collect están todos entre los guardias a disposición de Mike Brown.

Sin embargo, los Knicks pueden sentir que se necesita otra mano de puntuación constante desde el banco. Nueva York actualmente tiene espacio para agregar talento este verano. Y, según David Vertsberger o Corte, Malcolm Brogdon Podría surgir como un objetivo potencial, si los Knicks realmente quieren alguna ayuda adicional en cualquier posición de guardia.

«Si los Knicks tienen alguna reserva, firmar Brogdon sería una buena póliza de seguro en sus opciones de pista trasera. Al igual que Simmons, es probable que haya pasado su mejor momento, pero puede proporcionar un juego confiable», escribió Vertsberger. «A diferencia de Simmons, solo tiene dos años de ganar el sexto hombre del año y actualmente tiene algunas habilidades más creíbles de la NBA. Brogdon es un tirador de 38.8 por ciento de tres de tres y se ha convertido en un distribuidor más en sus últimas temporadas».

Brogdon ha luchado con lesiones a lo largo de su carrera. Sin embargo, brilló para el Boston Celtics Durante la temporada 2022-23, donde sus minutos fueron monitoreados de cerca. Eso le permitió asegurar el Premio al Sexto Man del Año. Dada la profundidad de los Knicks en el punto de guardia, fácilmente podrían hacer lo mismo para obtener la mejor versión de lo que Brodgon tiene para ofrecer.

Es posible que Knicks deba hacer un intercambio para agregar a la lista

En Episodio reciente de «The Putback» Ian Begley de Sny discutió cómo los Knicks podrían agregar Landry Shametu otro agente libre, a la lista actual. La fuente señaló cómo la franquicia puede necesitar hacer un intercambio para liberar espacio bajo el segundo delantal de impuestos de lujo.

«Creo que hay mucho apoyo internamente para traer de vuelta a Shamet», dijo Begley. «Creo que hay mucho respeto por lo que hizo el año pasado con esa lesión en el hombro, volviendo al piso … Hay un consuelo con Shamet, un respeto por Shamet en ese vestuario … la única forma de hacerlo es hacer un intercambio. No puedes hacerlo de otra manera. Tienes que abrir un lugar si quieres traer el mínimo de otro veterano … Hemos informado que informamos sobre Ben Simmons. Todavía hay interés allí. Pero para traer un Simmons, o cualquier otra persona, si haces Shamet, tendrías que hacer un intercambio «.

Nueva York es actualmente $ 3.7 millones bajo el segundo delantal de impuestos de lujo. La franquicia indudablemente está tratando de evitar caer en ese soporte más alto. Ser un segundo equipo de delantal de impuestos de lujo viene con algunas sanciones punitivas. Como tal, hacer un comercio de consolidación para liberar algún espacio de capitalización sería una idea inteligente.

Knicks necesita completar su lista

Los Knicks actualmente tienen 12 jugadores bajo contrato. La franquicia necesitará al menos 14 bajo contrato para comenzar la nueva temporada. Como tal, sin duda habrá algunas caras nuevas en las próximas semanas.

Por lo tanto, tiene sentido esperar alguna forma de comercio. Ya sea para adquirir un nuevo jugador o dos, o para arrojar un salario para proporcionar espacio para trabajar en el mercado de agencias libres.

De lo contrario, la franquicia puede arriesgarse a caer en el segundo delantal, aunque solo sea hasta que nos acerquemos a la fecha límite de intercambio de febrero de 2026.