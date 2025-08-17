Ewers y Wilson de los Dolphins impresionan en Battle For Backup QB Job

Después de las últimas semanas, una actuación decepcionante en el Miami Dolphins Concurso de la semana 1 de la pretemporada, algunos pensaron que los murmullos de una batalla de mariscal de campo suplente en South Beach fueron una mentira. Pero después de Quinn Ewers ‘ Big Bounce Back Outing este fin de semana, se ha acercado un poco más a la primera selección de la primera ronda, Zach Wilson.

«Esta podría ser una batalla de quarterback, después de todo, mariscal de campo de respaldo, es decir», «, Marcel Louis-Jacques de ESPN escribe. «Miami firmó a Wilson para ser su mariscal de campo suplente esta temporada, y el equipo probablemente mantendrá a tres transeúntes, pero Wilson no ha huido con el trabajo, y Ewers está mejorando constantemente a medida que aprende esta ofensiva».

Zach Wilson jugó una gran primera mitad, completando 15 de 23 pases para 151 yardas y un touchdown. Ewers se hizo cargo del vestuario de medio tiempo y la ofensiva de los Dolphins no pudo dejar de poner puntos en el tablero. Completó 11 de 16 para 116 yardas y un par de touchdowns, terminando el día con un QBR de 123.7 y una victoria sobre los campeones defensores de NFC North.

El entrenador en jefe Mike McDaniel dijo a The Media Saturday que esta batalla aún no ha terminado.

«Definitivamente no voy a reaccionar exageradamente con los resultados, teniendo en cuenta que hablo sobre el proceso todo el tiempo», Dijo. «Creo que lo más importante es que encuentres cosas para ver si los hombres pueden mejorar. Ambos tipos han hecho un gran trabajo y tua [Tagovailoa has] Lideró el camino. No me preocupa eso en absoluto.

«Los chicos seguirán trabajando y necesitamos que tengan lo mejor posible la próxima semana».

Quinn Ewers habla sobre el rendimiento de recuperación

El primer juego de pretemporada de la carrera de Ewers fue malo, muy malo. El novato enfrenta un gran escrutinio por lo que parecía ser una incapacidad para funcionar a nivel de la NFL después de completar solo 5 de 18 pases para 91 yardas contra los Chicago Bears.

Necesitaba una actuación de recuperación más que nadie, y eso es justo lo que obtuvo. Después del juego, atribuyó el juego 1 problemas a los nervios.

«En general, creo que en general estábamos más cómodos», Ewers dijo. «Juego 1, sacamos nuestros nervios, y aquí sentimos que pudimos salir y jugar nuestro juego y actuar a un buen nivel. Obviamente hay mucho espacio para crecer: yo mismo, me perdí un par de lanzamientos, perdí un par de lecturas, pero hay muchas cosas que aprender de este juego».

Zach Wilson buen juego eclipsado

Es muy emocionante hablar sobre el prometedor novato que el ex mariscal de campo titular deshonrado, pero Zach Wilson también merece sus flores. Llevó al primer equipo de los Dolphins contra lo mejor del resto para los Detroit Lions y dirigió múltiples impulsos impresionantes.

El talento de su brazo estaba en exhibición y sus piernas robaron el espectáculo, escaparon de la presión, se movieron alrededor del bolsillo y entregaban golpes en la carrera.

Sin embargo, algunos errores, incluidos los touchdowns perdidos y las lecturas malas, se mostraron por qué Wilson se encuentra en un papel de respaldo en esta liga. Tiene un largo camino por recorrer.