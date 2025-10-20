Ewan McGregor obtiene el premio BAFTA de Escocia

MCGREGOR OBTIENE UN HONOR DE POR VIDA

Ewan McGregor será honrado con un premio por su destacada contribución al cine y la televisión otorgado por BAFTA Escocia. A lo largo de una carrera de más de tres décadas, el actor, nacido en Perthshire, se ha hecho famoso por sus papeles en “Trainspotting”, “Moulin Rouge!” “Brassed Off”, “Shallow Grave” y la franquicia “Star Wars”, entre muchas otras. McGregor ha sido honrado anteriormente por el BAFTA Escocia, ganando premios por sus papeles en “Trainspotting” de 1996 y “Young Adam” de 2003. El honor por logros destacados se entregará en la ceremonia de los premios BAFTA Escocia en Glasgow el domingo 16 de noviembre.

«Es tan maravilloso que piensen en mí para el Premio Especial BAFTA Escocia de este año, y estoy emocionado de asistir al evento y espero reunirme con mis compañeros allí», dijo McGregor. «¡Quién sabe, de algo así podría nacer una nueva colaboración! Gracias, BAFTA Escocia».

Jude MacLaverty, director de BAFTA Escocia, añadió: «Ewan es un actor escocés talentoso y muy querido que ha cautivado al público aquí en casa y en todo el mundo durante muchas décadas. Desde sus actuaciones icónicas hasta su trabajo humanitario y de promoción con UNICEF Reino Unido, Ewan ha tenido un impacto notable dentro y fuera de la pantalla».

WBD REJIGS TLC

Warner Bros. Discovery está relanzando su cariño canal en el Reino Unido e Irlanda como gratuito (FTA). El nuevo TLC se lanzará con programas como «The Big Bang Theory», «Young Sheldon», «George & Mandy’s First Marriage» y «Mike & Molly», y el nuevo contenido representa el mayor orden de entretenimiento con guión de WBD en su lineal FTA. Además de las adquisiciones, una nueva lista de originales incluirá una versión relanzada del programa de sátira británico «Mock the Week» y «Zero Stars» liderados por comediantes. Roisin Conaty y Sara Pascoe.

TLC se transmitirá en abierto en enero, momento en el cual la cartera FTA de WBD en el Reino Unido constará de seis canales con Quest, Quest Red, Food Network y DMAX, junto con TLC y Really. Mientras tanto, HGTV cerrará en el Reino Unido y algunos de sus programas, incluidos “Celebrity IOU with the Property Brothers”, “Home Town” y “My Lottery Dream Home”, migrarán a Really.