Jacarta – Avión de combate se convirtió en un símbolo de la supremacía aérea y del poder militar moderno. De la Segunda Guerra Mundial a la época. inteligencia artificial (AI), este avión continúa evolucionando siguiendo los avances en tecnología y estrategias de guerra.

Cada generación de aviones de combate marca un gran salto en diseño, velocidad, agilidad y sofisticación de sus sistemas de armas y aviónica.

Comprender la evolución de cada generación de aviones de combate no se trata sólo de la historia de la tecnología militar, sino también de cómo los humanos han redefinido el dominio aéreo en cada época.

Generación 1: el comienzo del avión de combate moderno

Reportando desde Wionewsesta era comenzó durante la Segunda Guerra Mundial. Aviones como el alemán Messerschmitt Me-262 y el británico Gloster Meteor fueron pioneros en el uso de los primeros motores a reacción del mundo.

En comparación con los aviones con motor de pistón, su velocidad es mucho mayor. Sin embargo, el sistema de armas sigue siendo simple y se basa únicamente en ametralladoras y cañones sin radar ni sistemas de guía avanzados. Ésta es la base para el nacimiento del concepto de avión de combate moderno.

Generación 2: Era de los misiles supersónicos y guiados



VIVA Military: avión de combate militar de la Unión Soviética Mikoyan-Gurevich MiG-21 Fishbed

Al entrar en las décadas de 1950 y 1960, el mundo militar comenzó un nuevo capítulo con la aparición de aviones supersónicos como el MiG-21, el F-104 Starfighter y el Northrop F-5.

El diseño de ala en flecha y la integración del radar básico y los primeros misiles guiados, como el AIM-7 Sparrow, hicieron que los aviones de esta época fueran capaces de luchar más allá del alcance visual. Este fue el comienzo de la revolución del combate aéreo de largo alcance.

Generación 3: aviones polivalentes y aviónica avanzada



VIVA Military: avión de combate Mikoyan-Gurevich MiG-23

La década de 1970 introdujo aviones de combate que no sólo dependían de la velocidad, sino también de la flexibilidad de la misión. Aviones como el F-4 Phantom II, Mirage F1 y MiG-23 son capaces de realizar una variedad de funciones, desde ganar superioridad aérea hasta ataques terrestres.

La tecnología de radar Doppler y los sistemas de armas guiadas hacen que estos aviones sean mucho más efectivos. También se convirtieron en los precursores del concepto de caza multifunción que todavía se utiliza en la actualidad.

Generación 4: vuelo por cable y maniobras extremas



VIVA Military: avión de combate General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Las décadas de 1980 y 1990 fueron una época dorada para los aviones de combate que combinaban una agilidad extrema y sistemas electrónicos modernos. Aviones como el F-15 Eagle, F 16 Halcón de combateEl MiG-29 y el Su-27 Flanker adoptan la tecnología fly-by-wire, un sistema de control digital que hace que las maniobras aéreas sean más estables y precisas.