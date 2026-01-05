Evite viajes no esenciales a Irán hasta nuevo aviso: MEA







India aconsejó el lunes a sus ciudadanos que evitaran viajes no esenciales a Irán hasta nuevo aviso, debido a los recientes acontecimientos en el país.

«Los ciudadanos indios y los PIO que se encuentran actualmente en Irán deben tener la debida precaución, evitar áreas de protestas o manifestaciones y monitorear de cerca las noticias, así como el sitio web y las redes sociales de la Embajada de la India en Teherán», se lee en un aviso emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA).

«Se recomienda a los ciudadanos indios que viven en Irán con visas de residente que se registren en la embajada india, si aún no lo han hecho», añadió.

Irán está siendo testigo de importantes protestas en varias ciudades por la fuerte depreciación de la moneda nacional, el rial.

Los enfrentamientos entre el personal de seguridad y los manifestantes se han saldado con varias muertes en las provincias iraníes.

Más temprano el lunes, hora de India, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán contra el uso de la violencia para reprimir las protestas, diciendo que Estados Unidos está monitoreando de cerca la situación y respondería enérgicamente si las autoridades iraníes comenzaran a matar civiles.

A bordo del Air Force One en su camino de regreso a la Casa Blanca desde Mar-a-Lago, se le preguntó a Trump sobre los informes sobre la muerte de manifestantes en Irán y sus comentarios anteriores de que el A NOSOTROS estaba “cerrado y cargado”.

«Echaremos un vistazo», dijo Trump. «Lo estamos observando muy de cerca».

Trump trazó una línea clara en torno al uso de fuerza letal por parte de las autoridades iraníes. «Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que Estados Unidos los golpeará muy duramente», dijo.

El presidente de Estados Unidos no especificó qué forma podría adoptar su respuesta, ni describió ninguna medida militar o económica inmediata. En particular, Estados Unidos ha desplegado considerables activos militares en la región.

Sin embargo, los comentarios de Trump en respuesta a una pregunta subrayaron que Washington está siguiendo activamente los acontecimientos dentro de Irán y considerando sus opciones. Pero no dio ningún cronograma ni punto de activación. «Lo estamos siguiendo muy de cerca», reiteró.

Si bien Trump no hizo comparaciones directas durante sus comentarios sobre Irán, su advertencia siguió a un lenguaje fuerte dirigido a Venezuela, Cuba y otros países que describió como fuerzas desestabilizadoras en sus regiones.

Trump acusó anteriormente a Irán de reprimir violentamente la disidencia durante oleadas pasadas de protestas. protestas y ha utilizado sanciones económicas y disuasión militar como herramientas de presión. En este intercambio, no llegó a anunciar nuevas medidas, sino que enfatizó la vigilancia y la preparación.

“Si empiezan a matar gente”, dijo Trump, repitiendo la condición bajo la cual Estados Unidos podría actuar.

