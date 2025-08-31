Evite los esfuerzos para enfrentar a las personas con las autoridades

Yakarta, Viva – Analista político senior, Boni Hargens Evaluar la lucha gente El que corrigió el comportamiento de los miembros del DPR merece el pulgar hacia arriba. Sin embargo, lamentó las acciones de la persona que intentó enfrentar a la comunidad con TNI y Polri.

«La lucha de la gente de hoy es una lucha noble para corregir el carácter y el comportamiento de sus representantes en el parlamento. Sin embargo, lamentamos que hay personas poco claras que intentan estar en agua turbia. Evite enfrentar a las personas de las personas con aparato Seguridad, el TNI y Polri son parte de la gente «, dijo Boni Hargens en su declaración, domingo 31 de agosto de 2025.

Acción de demostración en la sede de la policía de Metro Jaya

Boni Hargens consideró que el Tni-Polri no era un enemigo de la gente. También solicitó que la comunidad luche entre sí democracia Cuanto mejor.

«No son los enemigos del pueblo. Por lo tanto, debe haber comprensión y hombros en la lucha por una mejor vida democrática», dijo.

Por otro lado, Boni condenó la muerte de Affan Kurniawan, uno de los taxistas de motocicletas en línea que fue atropellado por vehículos tácticos BRIMOB (Rantis). Sin embargo, los pasos de la Policía Nacional se consideraron firmes porque inmediatamente siguieron el caso.

«Condenamos las acciones de la persona en la muerte de nuestro hermano Affan Kurniawan, y la Policía Nacional ha declarado explícitamente un compromiso de mejorar el rendimiento», dijo.

«Todos somos testigos de la historia de que este tipo de cosas ya no debería suceder en el futuro. Según lo confirmado por el Jefe de la Policía Nacional, Listyo Sigit antes de que la Policía Humanista sea la POLRI deseada por la gente, el compromiso debe ser respetado», dijo.

El director ejecutivo de LPI dijo que el pueblo indonesio tenía derecho a transmitir sus protestas y aspiraciones a funcionarios estatales. Sin embargo, debe transmitirse en el buen sentido.

«La gente tiene derecho a hablar y declarar protestas porque la constitución lo permite y porque la gente es los propietarios del poder, sin embargo, no queremos que las personas sean utilizadas como juguetes por pasajeros oscuros que desean destruir las instituciones estatales», dijo.

La masa de manifestantes ingresó a la policía del metro

Solicitó que la comunidad no se divida y siempre cree democracia que apoye a las personas mismas.

«Cualquiera sea la forma de los movimientos de las personas hoy, el estado debería verlo como un buen aporte y aprender de este certificado para una mejora sustantiva en el futuro para colocar a las personas como el objetivo teleológico de la vida democrática», concluyó.