Evite llenar combustible cuando este vehículo esté en la estación de servicio

Londres, Viva – Reabastecimiento de combustible del vehículo Gasolinera es una actividad muy rutinaria. Casi todos los automovilistas lo hacen sin pensar, solo llénes cuando el tanque comience a vaciarse.

Leer también: Docenas de estaciones de servicio celebran simultáneamente el Día de la Independencia, Pertamina Patra Niaga: Sin clientes, no tenemos sentido



Sin embargo, hay ciertos momentos en estaciones de servicio que realmente deberían evitarse. Uno de ellos es cuando el camión tanque que transmite el combustible se está rellenando en el tanque subterráneo de la estación de servicio.

Muchas personas podrían pensar que la existencia de camiones cisterna solo representa un gran riesgo, como una explosión. De hecho, el peligro real está en realidad más oculto y puede dañar su vehículo.

Leer también: ¿Cuál es más eficiente en combustible: abrir el vidrio o encender el aire acondicionado?



Citado Viva Automotive de RisetaLunes 18 de agosto de 2025, reabasteciéndose cuando el camión tanque estaba distribuyendo Bbm muy arriesgado. Afirmó que el momento no era el momento adecuado para llenar gas vehículo.

El proceso de llenado de camiones tanque causa una gran turbulencia en un tanque subterráneo. Como resultado, la suciedad, el óxido, el agua, los sedimentos que se han establecido durante mucho tiempo se agitan en combustible.

Leer también: Pertamina Patra Niaga asegura que el suministro y la distribución del combustible en Manggarai Ntt sea seguro



Si el conductor sigue reabasteciendo la gasolina durante esa condición, el combustible entrante se puede mezclar con suciedad. El impacto, el motor corre el riesgo de ser gravemente dañado y requiere muchos costos de reparación.

Los filtros modernos de combustible e inyectores están diseñados con bastante precisión. Sin embargo, cuando el volumen de suciedad que entra demasiado, el sistema de filtración ya no puede contener todo.

Los signos de combustible contaminado pueden aparecer solo unas pocas horas después del relleno. El motor puede vacilar, las vibraciones aparecen cuando las luces inactivas, las luces de advertencia se encienden, hasta que aumenta el consumo de combustible.

Los expertos sugieren que el conductor espera al menos 30 minutos después de que el camión tanque haya terminado de llenarse. Este tiempo es necesario para que el sedimento regrese al fondo del tanque antes de que el combustible se bombee al vehículo.

Este simple paso puede guardar la máquina de daños caros e innecesarios. Entonces, si ve que un camión tanque está cargando en una estación de servicio, es mejor posponer un momento o buscar otra estación de servicio para llenar el gas.