Evite el uso indebido de garantías de empeño, OJK lo hace

Jacarta – La industria está creciendo. casa de empeños Esta vez también plantea sus propios desafíos. Uno de ellos es el potencial de abuso. bienes garantizar. Esto también se ha convertido en el foco de atención de la Autoridad de Servicios Financieros.

El Supervisor Ejecutivo en Jefe de Instituciones Financieras, Compañías de Capital de Riesgo, LKM y Otros LJK Agusman dijo: FSA continuar fortaleciendo la supervisión de acuerdo con la normativa aplicable.

«Supervisión del posible uso indebido de garantías a través del programa de trabajo establecido en Hoja de ruta «Casas de empeño, incluida la aplicación de las regulaciones y la supervisión basada en riesgos», dijo Agusman en Yakarta, citado el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Supervisor Ejecutivo Jefe de Instituciones Financieras, Sociedades de Capital Riesgo, Instituciones de Microfinanzas y Otras Instituciones de Servicios Financieros (PVML) OJK, Agusman

Sin embargo, reveló que el OJK había entregado los métodos de control interno que llevaban a cabo las empresas de empeño para proteger las garantías de sus clientes.

«El desarrollo de sistemas relacionados con la gestión de garantías es actualmente la política de cada casa de empeño, sin dejar de guiarse por los principios de gobernanza y protección del consumidor», subrayó.

Destacó que se fomenta la digitalización de la supervisión, de modo que se pueda acelerar y maximizar el crecimiento empresarial en el futuro.

“OJK lo hará realce para aplicaciones de monitoreo existente en la industria de las casas de empeño, que incluye, entre otras cosas, informes digitales estandarizados, para apoyar la supervisión basada en riesgos (supervisión basada en riesgos) como se indica en Hoja de ruta Peón 2025-2030”, enfatizó.