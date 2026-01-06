Evite el estrés en el viaje, este es el momento ideal para trabajar desde casa en Yakarta

JacartaVIVA – La congestión volverá a ser un problema cotidiano en Yakarta a principios de enero de 2026. Datos tráfico Los últimos datos muestran que la congestión comienza a sentirse desde la mañana hasta la tarde en varias vías principales de la capital.

Según el seguimiento de VIVA Otomotif en el tráfico en vivo de Yakarta el martes 6 de enero de 2026, el nivel de congestión se registró en un 46 por ciento. Esta cifra es alrededor de un 7 por ciento más alta que en condiciones normales al mismo tiempo.

La velocidad media de los vehículos en Yakarta también ha disminuido. Cuando se registraron los datos, la velocidad del vehículo era sólo de unos 23,4 km/hora, o 13 km/hora más lenta que la velocidad ideal.

No sólo eso, el tiempo de viaje por cada 10 kilómetros también se ve significativamente afectado. Los ciclistas deben dedicar unos 25 minutos y 40 segundos, es decir, 11 minutos más que en condiciones normales.

Este aumento de los atascos también se ve agravado por el gran número de embotellamientos de tráfico. Se han registrado 74 puntos de atasco con una longitud total de 63,8 kilómetros repartidos en varias zonas de Yakarta.

El gráfico de densidad horaria muestra un patrón bastante consistente. La densidad comenzó a aumentar a partir de las 06.00 horas y alcanzó su punto máximo entre las 16.30 y las 18.30 horas.

Durante estas horas, el nivel de los atascos aumenta considerablemente cuando la gente regresa a casa del trabajo. Muchas carreteras de protocolo y vías de acceso de peaje dentro de la ciudad experimentaron ralentizaciones extremas.

Curiosamente, las condiciones del tráfico tienden a ser más tranquilas después de las 19.30 horas. A esta hora, la gráfica de atascos baja drásticamente y las velocidades de los vehículos comienzan a estabilizarse nuevamente.

Para los trabajadores de oficina, elegir un momento para volver a casa es la clave para evitar el estrés en el viaje. Regresar a casa antes de las 16.00 horas o esperar hasta después de las 19.30 horas se considera el momento más ideal.

Aparte del factor tiempo de regreso, el volumen de vehículos privados sigue siendo el principal factor que contribuye a los atascos. En esta condición también influyó la normalización de las actividades escolares, oficinas y distribución logística luego del largo feriado.