Evitar la práctica de los agentes traviesos y los costos ilegales, el gobierno está llevando a cabo OMS a los académicos para formular nuevas reglas para la protección de PMI

Yakarta, Viva – El Ministerio Coordinador de Empoderamiento Comunitario (Kemenko PM) coopera con docenas de organizaciones de la sociedad civil (OMS) y académicos que diseñan una regulación presidencial (Perpresas) nuevo que será un paraguas legal protección para Trabajadores migrantes Indonesia (PMI).

Diputado para la coordinación del empoderamiento económico de la comunidad y la protección de los trabajadores migrantes, Leon Alpha Edison, dijo que la participación de las OSC es la clave para que las nuevas reglas no se conviertan en formalidad justa.

Según él, este paso marcó un cambio fundamental en la preparación de políticas, donde el gobierno involucró activamente a la sociedad civil desde el comienzo del proceso para garantizar una protección integral y relevante para la realidad del campo.

«El gobierno está totalmente comprometido con proteger y capacitar a nuestros trabajadores migrantes, trabajadores migrantes indonesios», dijo Leon a partir de su declaración, el viernes 5 de septiembre de 2025.

Explicó que el taller de consulta se llevó a cabo como el final del período de Perres 130 de 2024 el 31 de diciembre de 2024. La transición de las tareas y funciones del problema de PMI que coordina el Ministerio Coordinador para el Ministerio de Empoderamiento Comunitario desde marzo de 2025 se ha convertido en un momento para superar las reglas de manera más comprensiva.

La formulación de nuevas reglas para la protección de los trabajadores migrantes.

«La antigua regla ha terminado, y ahora es un impulso para hacer nuevas reglas que son mucho mejores y más humanas al involucrar a todos los elementos fuera del gobierno», dijo Leon.

Hizo hincapié en que el gobierno no podía trabajar solo e invitar deliberadamente a una participación significativa de la sociedad civil para obtener aportes auténticos del campo.

«De acuerdo con la dirección del Presidente, esta tarea ahora está coordinada por el Ministerio de Coordinación para el Empoderamiento de la Comunidad. Queremos asegurarnos de que la protección para PMI sea total, desde aguas arriba hasta aguas abajo: desde la ciudad natal, cuando trabajan en el extranjero, hasta que regresen al país», agregó.

Como se sabe, en 2024 había alrededor de 3.9 millones de PMI trabajando en el extranjero, con contribuciones de remesas que alcanzaron los US $ 15.7 mil millones o equivalentes a Rp 248.8 billones que se convirtieron en un importante apoyo para la economía nacional.

Sin embargo, detrás de la principal contribución, PMI aún enfrenta serios desafíos, que van desde la práctica de las agencias de reclutamiento traviesas, que sufren de la colocación de estrangulamiento, hasta el acceso a la seguridad social que no es óptima en el país de colocación. Esta condición alienta al gobierno a presentar una nueva regla que sea más asertiva, justa y a favor para que la protección para PMI pueda sentirse de manera real.

«Todos escuchamos problemas en el campo. Hay costos costosos costos de colocación, revestimientos o agencias traviesas, para la protección del Seguro Social, como los BPJ a los que son difíciles de acceder en los países de colocación. Esto es lo que queremos superar», dijo.

El enfoque principal en este nuevo perpresa incluye varios avances, incluida la preparación de nuevos estándares para la Agencia de Reclutamiento (P3MI) acompañado de sanciones estrictas, un esquema de financiamiento más ligero para los candidatos de PMI (CPMI). Además, la integración de habilidades y capacitación en idiomas de acuerdo con los estándares del mercado internacional. Además, el gobierno también fomentará los programas de emprendimiento y el acceso al trabajo para Purna PMI para que puedan ser empoderados en su propio país.

«La aportación de los colegas de OMS es muy importante. Son nuestros ojos y oídos en el campo. Esta nueva regla debe nacer de sus voces, no solo de la mesa del ministerio. En esencia, queremos que todos los ciudadanos que trabajen en el extranjero se sientan seguros, valorados y el estado realmente está presente para ellos», dijo Leon.

Este proceso de consulta pública continuará reuniendo aportes de varios interesados, incluidos académicos y asociaciones, antes de que se complete la regulación de reemplazo.

«Creo que las regulaciones de calidad saldrán de un proceso participativo y significativo, en el futuro habrá un proceso con el sector privado y las asociaciones, y la formulación con los ministerios/ instituciones contenidas en la sustancia de este perpres», concluyó Leon.