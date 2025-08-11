Evitar la fuga de datos, el Ministro de Asuntos del Interior, instruya al gobierno regional para la forma del Equipo de Respuesta a Incidentes de Siber

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian pidió a todos los gobiernos regionales (PEMDA) que formen inmediatamente un Equipo de Respuesta a Incidentes de Siber (TTI) para evitar filtración de datos Y ciberata en el sistema de servicio público regional.

La instrucción se transmitió en la reunión regional de coordinación del control de la inflación que se combinó con la discusión de la aceleración del desarrollo del crecimiento económico, evaluando el apoyo del gobierno local en el programa de 3 millones de viviendas, la socialización de las cartas circulatorias conjuntas con respecto a la aceleración de la formación de TTI en los gobiernos locales y facilitando la certificación halal en 2025.Ministerio del Interior), Lunes (8/11/2025).

El Ministro del Interior explicó, la formación de TTI fue un paso de seguimiento para anticipar los incidentes de la fuga de datos y los ataques cibernéticos en las regiones.

«Entonces, el punto es que creo que los colegas para hacer un seguimiento y anticipar el incidente de la fuga de ataque cibernético en los sistemas de datos en las regiones», dijo.

Mencionó que la formación de TTI se había regulado a través de una circular con el Ministerio de Asuntos Interiantes y Siber y el Número de la Agencia de Código Estatal (BSSN) 600.5/3022/SJ y el número 61 de 2025 de 2025 se pidió que se pidiera la aceleración de la formación de TTIS en el gobierno regional firmado el 11 de junio de 2025. Se pidió a todos los gobiernos regionales que formaran el equipo no más tarde de septiembre de 3025.

«Para poder formar este equipo cibernético, el primero es la primera forma del equipo, a más tardar el 30 de septiembre.

Agregó el Ministro de Asuntos Interiores, la formación de TTIS debe ser reportada al Director General (Dirjen) del Ministerio de Asuntos Interiores del Desarrollo Regional (Bangda) Restuardy Daud, para ser coordinado con el Secretario General (Secretario General) del Ministerio de Asuntos Interiores Tomsi Tohir.

«Para que más tarde podamos recapitular qué regiones han formado este equipo TTIS, y cuáles no», dijo.

En la misma ocasión, el subdirector de BSSN Rachmad Wibowo enfatizó que la formación de TTI era una dirección directa del presidente Prabowo Subianto. La dirección fue contenida en el libro 130 días del liderazgo del Sr. Presidente Prabowo Subianto. En el libro, el presidente enfatizó la importancia de formar un equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática o TTI para apoyar el plan de digitalización de todos los servicios públicos.

«Mientras tanto, la necesidad de que se forme este equipo es anticipar el plan del gobierno de digitalizar todos los servicios a la comunidad», dijo.

Rachmad explicó que actualmente el gobierno local tiene un total de 7.347 aplicaciones de servicio. Cada aplicación tiene el potencial de convertirse en una brecha de ataque si no está protegida con una seguridad cibernética adecuada. Por lo tanto, apeló a todos los jefes regionales en los niveles provinciales, distritales y de la ciudad para hacer un seguimiento inmediato de las circulares con el Ministerio del Interior y BSSN.