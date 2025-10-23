¡Evita la trampa del día de pago! Mira estos consejos para que tu salario no se acabe en un instante

Jacarta – Para muchos trabajadores, el final de mes es siempre un momento esperado, en el que el saldo de la cuenta vuelve a estar lleno y se hacen varios planes de gastos. Sin embargo, esta euforia muchas veces hace que muchas personas se vuelvan locas y se gasten el sueldo en cuestión de días.

Mientras que, día de paga se puede utilizar no solo para satisfacer deseos momentáneos, sino también para invertir en uno mismo, incluso en la forma. cuidados personales y un estilo de vida saludable.

A medida que aumenta la conciencia de la sociedad sobre el equilibrio de la vida, el concepto de “comprar con un propósito” se vuelve cada vez más popular. Las personas, especialmente los millennials y la Generación Z, ahora no solo buscan productos con descuento, sino también productos que apoyen el bienestar físico y mental.

Una encuesta de Jakpat incluso mostró que el 45 por ciento de los indonesios eligen hacer ejercicio regularmente como parte de un estilo de vida saludable. Este fenómeno también ha animado a varios actores del comercio electrónico a adaptarse a la tendencia del estilo de vida de bienestar.

En pleno impulso del día de pago de octubre de 2025, una de las grandes empresas del comercio electrónico, Blibli, presenta una campaña con el tema «Del día de pago al día del resplandor”que invita a los consumidores a hacer de las compras una forma de cuidado personal, no solo compras impulsivas.

«A través de pequeños pasos y las decisiones correctas, cualquiera puede parecer más saludable, más feliz y más seguro, todo a partir de un simple momento como recibir un pago», dijo Wilson Kiantoro, director de gestión de marca de Blibli, citado en un comunicado de prensa el jueves 23 de octubre de 2025.

Durante el período de la campaña del 25 al 27 de octubre de 2025, los clientes pueden disfrutar de descuentos de hasta 700.000 IDR, descuentos de hasta el 80 por ciento, promociones especiales compre uno y obtenga más, envío gratuito, productos originales garantizados y devoluciones sin motivo. Este programa está diseñado para que los consumidores puedan satisfacer sus necesidades de estilo de vida saludable de una manera más económica y planificada.

Recomendaciones de compras inteligentes durante el día de pago

1. Prioriza el equipamiento deportivo cómodo

Empieza desde el primer paso para vivir una vida más activa. Los zapatos deportivos ergonómicos pueden aumentar su entusiasmo por el movimiento. Por ejemplo, zapatillas para correr Nike Zoom Fly 6 con un descuento de hasta 700.000 IDR o Asics con un descuento de hasta 500.000 IDR. Si la talla no coincide, existe la opción de devolución sin motivo.