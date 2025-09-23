‘Evil Unbound’ toma una apertura masiva

Zhao Linshan’sMalvado desacuerdo«Dominó la taquilla de China durante el fin de semana del 19 al 21 de septiembre, abriendo a RMB881.7 millones ($ 122.5 millones), según Artisan Gateway. El lanzamiento del grupo de cine cambiante ya ha acumulado $ 170.4 millones después de solo cuatro días, lo que lo convierte en uno de los debuts más fuertes del año. La película también es No. 1 en la cajista global, por comisaje.

Establecido durante la Segunda Guerra Mundial, «Evil Unbound» dramatiza las atrocidades llevadas a cabo por la Unidad 731 de Japón, incluidos los experimentos humanos que involucran congelación, exposición al gas y armas biológicas. La película está protagonizada por Jiang Wu, Wang Zhiwen y Li Naiwen.

«The Shadow’s Edge» de Iqiyi Pictures, protagonizando Jackie ChanLo que lideró el mercado los últimos cuatro fines de semana, se trasladó al segundo lugar con $ 4.3 millones, elevando su total acumulativo a $ 165 millones.

La aventura de fantasía de Shanghai Animation Film «Nadie» ocupó el tercer lugar con $ 3.3 millones por un cultivo de $ 227.1 millones (RMB 1.64 mil millones).

«Dead to Rights» de China Film ganó $ 1.2 millones, lo que llevó su total a $ 416.3 millones. Dirigido por Shen Ao y escrito por Shen Ao, Zhang Ke y Xu Luyang, y se puso en el contexto de 1937 Masacre de nanjing Y extraída de eventos históricos documentados, «Dead to Rights» sigue a un Chang (Liu Haoran de la franquicia «Detective Chinatown»), un cartero que asume la identidad de un desarrollador de fotos para sobrevivir a la ocupación japonesa. Operando desde dentro de las paredes de un estudio controlado por los japoneses, protege encubiertos a los soldados y civiles chinos en un acto de resistencia tranquila.

Completando los cinco primeros, el documental de China Media Group «Shenzhou 13» recaudó $ 800,000 por un total de $ 4.8 millones. La película, dirigida por Zhu Yiran, es la primera característica de 8K de Ultra-High-Definition de China en el espacio y narra la misión de seis meses de los astronautas Zhai Zhigang, Wang Yaping y Ye Guangfu a bordo de la Estación Espacial China.

La taquilla general de fin de semana totalizó $ 135.8 millones, elevando los 2025 corriendo Cume a $ 5.76 mil millones, una mejora del 20.9% durante el mismo período en 2024.