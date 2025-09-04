‘Evil Dead II’ co-escritor fue de 67

Scott Spiegel«Evil Dead II«El novato» coguionista y productor ejecutivo del «AlbergueFranquicia, murió el 1 de septiembre. Tenía 67 años.

Spiegel fue un colaborador frecuente con los cineastas Sam Raimi, Boaz Yakin, Eli Roth y Quentin Tarantino. Después de coescribir «Evil Dead II», que se estrenó en 1987, Spiegel dirigió su primera característica, «Intruder», en 1989.

Spiegel también coescribió la película de 1990 «The Rookie» con Yakin protagonizada por Clint Eastwood. Sus otros créditos cinematográficos incluyen la producción ejecutiva de la franquicia de terror «Hostel» con Roth, dirigiendo «Hostel: Parte III» y la reinvención de 2004 de «Mi nombre es modestia».

Además, hizo apariciones en Cameo en «Spider-Man» de Raimi (2002), «Spider-Man 2» (2004) y Drag Me to Hell (2009). También prestó su voz por una aparición en «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» (2022).

Nativo de Michigan, Spiegel era fanático del cine desde la infancia. Comenzó a hacer películas en la escuela intermedia y secundaria con sus amigos y colaboradores frecuentes como Raimi, el actor Bruce Campbell, el productor y director John Cameron y el director Josh Becker.

Raimi rindió homenaje a su viejo amigo, recordando su tiempo dedicado a hacer películas a una edad temprana.

«En el momento en que el maestro estaba fuera de la habitación, Scott se pondría de pie e imitaba precisamente su voz y gestos, rompiendo la clase», dijo en un comunicado. «Más que nada, quería hacer reír a la gente. Y era muy bueno haciéndolo. Incluso cuando era niño, siempre estaba trabajando para proporcionar una buena vida a su familia. Recuerdo que todos los sábados, antes de disparar a un Super 8 juntos, primero tenía que terminar su trabajo en Walnut Lake Market, almacenando estantes para pagar las facturas de su familia».

Cuando Spiegel se mudó a Los Ángeles, compartió una casa con Raimi, Joel y Ethan Coen, las actrices Holly Hunter, Frances McDormand y Kathy Bates, y finalmente vivieron en otra casa con el editor de cine Bob Murawski.

A principios de la década de 1990, presentó al productor Lawrence Bender a Tarantino, quien ayudó a hacer los «Reservoir Dogs» de Tarantino.

En un comunicado, Roth habló sobre su experiencia trabajando con Spiegel en la franquicia «Hostel» y como cofundador de su compañía de producción de nervios crudos.

«Scottie fue una de las personas más divertidas, más cálidas y generosas que he tenido la suerte de llamar a un amigo», dijo. «Me enseñó mucho sobre la dirección y fue lo mejor que he conocido para encontrar mordazas visuales y juegos de palabras. Muchos directores hablan sobre el ‘Scotty Spiegel Shot’ o una ‘edición de Scotty’ cuando cortas a una mordaza. Algunos de los momentos más divertidos de mi vida pasé en el apartamento de Scotty, que también fue un museo de dulces antiguos y deformes.

A Spiegel le sobreviven dos hermanos y su sobrina.