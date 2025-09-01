Evi Kalogiropoulou estrena la flexión de género, debut distópico ‘Gorgonà’

Cineasta griego en ascenso Evi Kalogiropoulou lleva su tan esperado debut, «Gorgonà», al Festival de Cine de Venecia Esta semana, donde la película, una historia de empoderamiento femenino que desafía el género se desarrolla en un futuro distópico y dominado por los hombres, tiene su estreno mundial en la Semana de los Críticos.

La película, que fue galardonada en el Cinemart del Festival de Cine de Rotterdam y el Atelier de Cannes Cinefondation mientras estaba en desarrollo, sigue inmediatamente después de los bulliciosos cortometrajes del director «Motherway 65», que jugó en competencia en Cannes en 2021, y «en el trono de Xerxes», un premio de la semana de los críticos de Cannes, un año más tarde.

Escrito por Kalogiropoulou y Louise Groult, es producida por Amanda Livanou para la película NEDA de Grecia, en coproducción con Bertrand Gore y Nathalie Mesuret en Blue Monday Productions, Alexandre Perrier y François-Pierre Clavel, Fenia Cossavitsa para Flasone, Onassis Culture, Authwawe. El tiempo de juego está manejando las ventas mundiales.

«Gorgonà» tiene lugar en una pequeña ciudad-estado empobrecida dominada por la monstruosa refinería que le proporciona aceite, un recurso que permite que sus habitantes se aferren a la supervivencia como el resto del mundo, como se ve a través de una serie de noticias premonitores, lucha con inquietud civil y colapso ambiental.

La ciudad-estado está gobernada por un ejército hiper-masculino que come armas, cuyo líder volátil, Nikos (Christos Loulis), que enfrenta una enfermedad terminal, debe organizar su sucesión. La competencia para sucederlo se vuelve tensa cuando incluye a su protegido, María, interpretado por el actor de «Assassin’s Creed» Melissanthi Mahut, entre los contendientes. Pero su destino cambiará con la repentina llegada de Eleni (Aurora Marion), una cantante sensual que actúa en el bar de la ciudad.

Lo que sigue es una mezcla de género, fluido de género que es en parte romance queer, parte de la fantasía de venganza, inspirada en las películas de Kung-Fu, Western y Blaxploitation Kalogiropoulou emocionada como niño.

Fue en esas películas que la cineasta, que también es una pintora y artista visual consumada, dice que luchó por ubicarse.

«El director siempre fue un hombre. Y se podía ver los estereotipos en torno a esto», le dice Variedad. «Estaba pensando como podíamos hacer [the same thing] Desde una perspectiva femenina «. Kalogiropoulou describe «Gorgonà» como el «cumplimiento de esa fantasía» y una «carta de amor» a las películas que la inspiró.

La película fue filmada en Eleusina, una ciudad industrial contaminada en las afueras de Atenas cuyas refinerías de petróleo ofrecen un entorno sombrío y post-apocalíptico para el universo distópico del director. La ciudad también tiene importancia como el antiguo anfitrión de los misterios de Eleusina, los ritos paganos poco entendidos centrados en el mito de la abducción de Perséfone por el rey del inframundo, Hades y la búsqueda de su madre Demeter para encontrarla.

Esos misterios, una celebración de la fuerza femenina, ofrecieron un trampolín para la exploración de Kalogiropoulou del «patriarcado y la destrucción ambiental», dice, lo que la lleva a imaginar un futuro sombrío en el que la masculinidad es literalmente tóxica.

En «Gorgonà», el director se basa en la mitología griega antigua: «El punto de partida de la narrativa occidental», como lo dice, tan libremente como lo subvierte, remezcla mitos e influencias modernas para crear algo «totalmente diferente». El título es una referencia a las monstruosas gorgonas aladas, la más famosa de los cuales, Medusa, Kalogiropoulou, describe como «la figura definitiva de la ira y la transformación femenina».

Imbitando su interpretación de esa figura con superpoderes de cómics, el director encuentra el vehículo perfecto para contar una historia que es parte de género híbrido, parte de acción de acción femenina. Más que un simple disparo post-apocalíptico, la respuesta de Grecia a «Fury Road», «Gorgonà» es también una película sobre el amor y la feminidad, en la que el amor de otra mujer tiene la capacidad de desbloquear superpoderes. Incluso, tal vez, para cambiar el mundo.

«A través del amor, puedo encontrar algo más que no he explorado antes», dice Kalogiropoulou. «Por supuesto, [there’s] atracción. Pero también es un poder [discovered] a través de la otra persona. También se trata de un amor por [yourself]. «