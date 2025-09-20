Evgeni Malkin de los Penguins pesa el futuro en medio de la especulación comercial

Los analistas de hockey han estado llenando Internet y las ondas con discusión sobre posibles puntos de aterrizaje para Pittsburgh Penguins superestrella Sidney Crosby. Quizás se debe prestar más atención para tal escenario para el compañero de equipo de Crosby.

A medida que el jugador de 38 años se prepara para ingresar a la 21ª temporada de su carrera en el Salón de la Fama con el equipo que lo llevó con la primera selección del draft de 2005, la especulación continúa creciendo que Crosby podría usar su importante influencia, sin mencionar su protección de no comercio, a orquestar un movimiento enviándolo a un contendiente de la Copa Stanley. Los expertos nacionales apuntan a La inutilidad continua de Pittsburgh – sin juego de postemporada en tres temporadas consecutivas y ninguna serie de series desde 2018, y Poca esperanza de mejora En el futuro cercano, para alimentar la narración de que Crosby buscará una última persecución de la Copa mientras sus días de juego se acerquen.

Comentarios recientes del agente de Crosby, Pat Brisson, solo se sumaron al zumbido, lo que sugiere que el potencial para que Crosby termine con un equipo diferente es «siempre una posibilidad». Crosby ha hecho todo lo posible para anular la locuraDecirle a los periodistas cuánto significa para él quedarse en Pittsburgh.

«Las relaciones que he formado aquí. Los recuerdos. Los compañeros de equipo. Los fanáticos. Van por la lista», dijo. «Estoy muy agradecido y agradecido de haber tenido la oportunidad de jugar aquí mientras lo haya hecho. Cualquiera que me conozca sabe que la ciudad significa mucho para mí, cuán especial es».

Pero mientras Crosby ha tratado de calmar el ruido, otro centro de los Pingüinos de toda la vida y el futuro miembro del Salón de la Fama impulsaron recientemente el fuego por sus posibles planes para el futuro.

Evgeni Malkin reconoce el potencial de comercio de Pittsburgh

Evgeni MalkinLa selección general número 2 en el draft de 2004, está a unas semanas del comienzo de sus 20th Temporada de la NHL, todo con los pingüinos. Pero donde Crosby tiene dos temporadas restantes en su contrato actual, Malkin está entrando en la última temporada de un cuatro años y $ 24.4 millonesespurrimiento un grupo de preguntas sobre dónde estará la próxima temporada, si todavía está jugando.

Al igual que Crosby, Malkin ha indicado que su preferencia sería retirarse como un pingüino. Pero a diferencia de Crosby, Malkin no derribó la idea de renunciar a su cláusula de no comercio y aceptar un movimiento a un equipo diferente, citando las recientes hazañas ganadoras de la copa de otra NHL Graybeard.

«Vemos una historia como Brad Marchand, se ve bien», dijo. «Pero, si un equipo te cambia y tú [don’t] ganar [a] Copa, también es un poco raro. Veremos lo que está pasando en el futuro. Pero, por supuesto, todos quieren intentar jugar en los playoffs, y tal vez [get] Una carrera más para la copa. Es una gran historia cuando la ves en la televisión, pero no sé cómo me siento si el equipo quiere cambiarme «.

Malkin no suena como alguien que tiene un pie fuera de la puerta. Incluso a los 39 años, sigue invertido e interesado en jugar más allá de esta temporada.

«(Si) jugamos muy bien, juego muy bien, quiero decir, (si) siento confianza de mi juego, ¿por qué no uno más?» preguntó. «Esta temporada es enorme para el equipo y para mí. Y nuevamente, todavía tengo hambre. Me alegro de estar aquí este año … es emocionante ver lo que está sucediendo este año».

Pero también hay un reconocimiento estable: los Penguins se han perdido los playoffs tres años seguidos, y no hay garantía de que sean compradores en la fecha límite de intercambio. La organización bajo el GM Kyle Dubas parece comprometida con un reinicio metódico en lugar de apresurarse a veteranos crescendos.

Un intercambio de finales de temporada podría ser el mejor para Evgeni Malkin y los Penguins

Aquí es donde se vuelve real: dada la convergencia de los factores: la edad de Malkin, una temporada que queda en su trato, un bajo rendimiento del equipo y su propia disposición a considerar todas las opciones, cambiarlo podría ser el movimiento correcto. Incluso podría ser el único movimiento que honra tanto el pasado como el presente.

Primero, hay una ventana de mortificación comercial. Si los pingüinos se encuentran fuera de la disputa a mediados de 2025-26, mantener a Malkin puramente fuera de lealtad puede dejarlos sin nada: un activo depreciado que se aleja cuando termina el contrato, o incluso se retira. Si, en cambio, Pittsburgh lo intercambia mientras aún tiene valor comercial, podrían adquirir activos, jugadores más jóvenes, selecciones o perspectivas) que se alinean mejor con la reconstrucción a largo plazo. Es una forma de aprovechar el nombre, la habilidad y la reputación de Malkin por algo significativo que sentimental.

En segundo lugar, para el propio Malkin, la opción de buscar un contendiente podría permitir un empuje final hacia otra taza, algo en lo que claramente está pensando. Se ha demostrado que todavía se preocupa profundamente por el éxito del equipo y por hacer todo lo que pueda esta temporada. Ser trasladado a un contendiente, en caso de que Pittsburgh se viera, le daría esa oportunidad, potencialmente en un papel de los seis primeros, posiblemente incluso el trabajo de juego de poder que un contendiente más joven podría codiciar, sabiendo que su experiencia aún aporta valor, incluso si sus primeros años han pasado.

Finalmente, no se trata solo de ganar. Un comercio también podría aliviar cierta presión: las expectativas de un mandato de 20 años, las comparaciones con Crosby, la cuestión de cuántos años más, cuántos puntos más. Malkin se ha ganado el derecho de decidir su propia narrativa. Si Pittsburgh puede construir alrededor de su núcleo joven y aceptar esta transformación, cambiarlo podría ser una forma elegante de ambas partes hacia adelante.

Al final, tal vez el mejor compromiso sea uno que no sea, pero «si es mi último año, déjame dar todo lo que tengo aquí, y si las circunstancias demandan, déjame perseguir ese último lugar en otro lugar». Ahí parece ser donde Malkin está mentalmente. El equipo merece claridad; La base de fans merece respeto; Y Evgeni merece la opción de cerrar una carrera profunda y histórica en sus propios términos.

La pregunta no es solo dónde estará Malkin esta vez el próximo año. Es si Pittsburgh dejará que la historia se escriba por sí misma, o elija dar forma a su capítulo final.