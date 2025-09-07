Everyst Pioneer Tabei Junko Biopic para abrir el Festival de Cine de Tokio

El 38º Festival Internacional de Cine de Tokio ha aprovechado «Escalar por vida«, Drama biográfico de Sakamoto Junji sobre el legendario montañero Tabei JunkoComo su selección de la noche de apertura.

La película narra la verdadera historia de Tabei, quien hizo historia en 1975 como la primera mujer en Summit Mount Everest. El querido actor japonés Yoshinaga Sayuri asume el papel principal, marcando su primera colaboración con Sakamoto en 13 años desde «A Chorus of Angels» (2012).

«Climbing For Life» representa el 31º largometraje del galardonado Helmer Sakamoto, cuya filmografía incluye «KT» (2002), «Zatoichi the Last» (2010), «Otro mundo» (2019) y «Okiku and the World» (2023). El proyecto marca el 50 aniversario del histórico ascenso del Everest de Tabei, con Sakamoto elaborando lo que los organizadores del festival describen como «una representación que destaca la resiliencia y la tolerancia humana».

El elenco del conjunto también presenta Sato Koichi, Amami Yuki y Non. Sakaguchi Riko escribió el guión, con música de Yasukawa Goro. La película se basa en las memorias de Tabei «My Mountain Life – Up and Down».

Más allá de su triunfo del Everest, la película biográfica explora cómo el logro de Tabei «arroja una luz radiante pero también una sombra profunda en sus amigos y familiares», según los materiales del festival. La narración sigue su posterior años mientras continuaba de montañismo a pesar de ser diagnosticada con una enfermedad terminal.

«Es un verdadero honor para que nuestra película sea seleccionada como la película de apertura del 38 ° TIFF», dijo Sakamoto en un comunicado. «Aunque el proceso de producción del cine se ha alterado dramáticamente en la era digital, la alegría de compartir una película con el público en la pantalla grande y el diseño de sonido magistral sigue siendo atemporal. Esta película también es un testimonio del talento perdurable de Yoshinaga Sayuri, un tesoro nacional que ha adornado el pinnádico de los estrellas por generaciones».

El director de programación de TIFF, Ichiyama Shozo, agregó: «Con una notable actuación principal de Yoshinaga Sayuri y una dirección meticulosa del director Sakamoto Junji, esta película gana un lugar como una de las películas más conmovedoras del año. Estoy seguro de que sus temas universales moverán a los audiencias profundamente en todo el mundo».

Kino Films Co., Ltd. distribuirá la película en Japón, con un lanzamiento teatral establecido para el 31 de octubre.

El festival se ejecuta el 27 de octubre al Nov. 5 en el distrito central de entretenimiento de Tokio, con el mercado de la industria Tiffcom programado para el 29 al 31 de octubre.