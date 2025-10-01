Everybody Loves Raymond 30th Anniversary Reunion Special to Air en CBS

Han pasado casi 30 años desde «Todo el mundo ama a Raymond«Se estrenó en CBS, dando a The Eye Network una comedia de situación de buena fe que ayudó a revivir la fortuna de horario estelar de la red. Ahora, CBS volverá a visitar ese tiempo y el legado duradero del Ray Romano-Show frontado con «Everybody Loves Raymond: 30th Anniversary Special», establecido en Air el lunes 24 de noviembre a las 8 pm en CBS (y transmitiendo en Paramount+).

Romano, quien ganó un actor principal de comedia Emmy para la serie, será el anfitrión del especial de 90 minutos junto con el creador de la serie Phil Rosenthal. La reunión tendrá lugar en un escenario de sonido donde se recreó la sala de estar de la familia Barone para el evento.

Además de Romano, que interpretó a los periodistas deportivos y al hombre de la familia Ray Barone en «Everybody Loves Raymond», estrellas de la serie que también se unen en el especial incluyen Patricia Heaton (Debra), Brad Garrett (Robert), Monica Horan (Amy), Madylin Sweeten (Ally) y Sullivan Sweeten (Michael).

Fulwell Entertainment, que estaba detrás de los «Amigos: la reunión» especial, que celebra otra comedia histórica de la década de 1990, también es el productor de «Everybody Loves Raymond: 30th Anniversary Reunion».

«Everybody Loves Raymond» duró nueve temporadas, desde el 13 de septiembre de 1996 hasta el 16 de mayo de 2005. Creado como un escaparate para el creciente comediante Romano, «Everybody Loves Raymond» no fue un éxito al principio, luchando por obtener cualquier tracción en un horario de viernes. Pero en la primavera de su primera temporada, «Raymond» se mudó a los lunes, donde pronto despegó. La comedia permaneció los lunes por el resto de su carrera.

«Raymond» consiguió 15 Emmys (de 69 nominaciones) durante su carrera, incluso por una comedia sobresaliente en 2002 y 2005. (Romano, Heaton, Garrett y Roberts también ganaron Emmys durante la carrera del programa). La serie también ganó el Premio Comedy Ensemble en The Sag Awards, y recogió el Gremio de escritores de América de América para la Comedia Episodic en 2002.

Según el logline para el especial, «Everybody Loves Raymond: 30th Anniversary Special» contará con «conversaciones sinceras con los compañeros de reparto Brad Garrett, Patricia Heaton, Monica Horan, Madylin Sweeten y Sullivan Sweeten, así como las tomas de nota nunca antes vistas y el comentario del elenco sobre cómo se convirtieron en una de las familias más llamadas de Estados Unidos. El especial también incluirá un Tribute de los móviles a Doris y Peter Boyle, y Peter, y Peter, y Peter, y se convirtieron en una móvil. Las representaciones inolvidables de Marie y Frank Barone los convirtieron en favoritos de los fanáticos y los anclajes emocionales de la serie.

Los créditos de Fulwell Entertainment también incluyen «The Kardashians», «Elton John Live: Adiós del Dodger Stadium» y «Encanto en el Hollwood Bowl». Los productores ejecutivos incluyen Romano, Rosenthal, Rory Rosegarten, Eddy Yablans, Gabe Turner, Emma Conway y Eric Pankowski para Fulwell Entertainment.

Por separado, Metv Anunció el miércoles que «Everybody Loves Raymond» se unirá a la clásica red de televisión a partir del lunes 13 de octubre, con dos episodios consecutivos de la semana de las 9 p.m. a las 10 p.m. ET. El espectáculo también se emitirá los domingos por la noche de 10 pm a 11 pm ET.

«Everybody Loves Raymond» se une a una alineación que incluye «M*A*S*H», «The Andy Griffith Show», «The Carol Burnett Show» y más. «Lo que hace que todos los amores de Raymond sean especial es que está realmente arraigado en las tradiciones atemporales de la comedia clásica, con personajes sobresalientes, actuaciones, escritura, humor, corazón y calidad», dijo el vicecerrador de Weigel, el vicecerrador Neal Sabin.