Evento único Gema Cipta Gaet Jury de KLA Project a Boomerang

Yakarta, Viva – El Movimiento de la Comunidad de la Cultura Nusantara (Gemherra) inició el mundo de la música al celebrar una competencia nacional por las canciones de Gema Cipta. Este evento invita a músicos y artistas de toda Indonesia a crear una canción de fiesta de Marte que se usará ampliamente.

Leer también: KLA Project Aeternity, celebración de 36 años con colaboración musical y nostalgia eterna



Desde su lanzamiento el 10 de agosto de 2025, esta competencia ha recibido docenas de obras de 38 provincias. El jefe del comité, Ahmad Rofiq, llamó a este programa como un avance único que nunca antes había existido. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«La canción de Gema Cipta es el programa inaugural de Gememra. El público en general estuvo involucrado desde el principio para ser una parte importante del espacio cultural. Esto no es solo una competencia, sino un movimiento cultural», dijo Ahmad Rofiq, que se sabe que está cerca de la comunidad de artistas, citando su declaración, el martes 16 de septiembre de 2025.

Leer también: Meha, la hija del baterista de KLA Project, debut con EP Love Is Never Wrong



Para garantizar la calidad de la canción producida, esta competencia coopera con cinco famosos músicos indonesios como jurado nacional. Son Adi Adrian (tecladista Proyecto KLA), John Paul Ivan (guitarrista Bumerang), Edwin Marshal Syarief (guitarrista de chocolate), Sandy Canester (cantante y compositor) y Oleg Sancabachtiar (director de video musical).

Además, se cree que Setiabudi AC Nurdin o Buddy AC de Gemherra interno es el presidente del jurado, acompañado por Hardiansyah y Mira Pane. Los jueces locales de 38 provincias también seleccionaron el trabajo con artistas regionales antes de ser enviados al jurado nacional.

Leer también: El proyecto KLA celebra 36 años de trabajo a través de un magnífico concierto de Eternity



Los cinco jueces nacionales dieron la bienvenida al entusiasmo de este evento. Dan sus propios puntos de vista.

«Involucrar a la comunidad en la creación de Marte y el himno de fiestas es un paso valiente que debería ser apreciado», dijo Adi Adrian.

Mientras tanto, John Paul Ivan vio esta competencia como un desafío divertido para los músicos creativos, aunque se dio cuenta de que esta competencia era muy grave debido a los partidos políticos. Edwin M. Syarief agregó que hacer un himno nacional necesita un gran esfuerzo.

«Una vez lo sentí al crear una bandera con chocolate», dijo.

«El compositor es gratuito para trabajar, pero para que su trabajo sea aceptado por la comunidad en general, todavía necesita trabajo duro», continuó.

Finalmente, Oleg Sancabachtiar lamentó que no pudiera participar.

«Si puedo hacer canciones, definitivamente me uniré. No sobre el premio, sino porque este trabajo será un símbolo de la lucha que se recuerda para siempre», dijo.

La competencia de canciones de Gema Cipta ofrece un premio total de RP. 75 millones. Para aquellos de ustedes que estén interesados, asegúrese de que el trabajo de la canción sea auténtico, no el resultado de generar IA y tiene una duración mínima de 1,5 minutos. Las letras de las canciones deben usar indonesia, reflejar el espíritu del nacionalismo, la visión y la misión del Partido Gema Bangsa, así como sus derechos de autor pertenecen a la fiesta. La decisión del jurado también es absoluta.

La fecha límite para los trabajos de envío es del 10 de agosto al 10 de octubre de 2025.