Evento de crossover Crossover de la sombra de las tortugas mutantes adolescentes mutantes

¡Power de tortuga! Supremo se está asociando con el videojuego de fantasía oscura «RAID: Sombra Legends«Para un»Tortugas de ninja mutantes adolescentes«Evento crossover en el juego con los héroes en un medio shell.

Por desarrollador de «RAID» con sede en Israel PlarioEl vínculo de licencias con los productos de consumo de Paramount estará disponible a partir de hoy hasta el 13 de noviembre. Durante el evento cruzado, los personajes de «Teenage Mutant Ninja Turtles» Michelangelo, Leonardo, Donatello y Raphael estarán disponibles en el juego como campeones legendarios, junto con su aliado April O’Neil y Nemesis Sritder.

Además, los jugadores de «RAID» tendrán acceso a una mazmorra de evento de tiempo limitado de 30 etapas «donde deben enfrentar a Shredder para ganar un exclusivo juego de equipos de nueve piezas, toneladas de actividades comunitarias y mucho más».

«Raid» lanzó un trailer burlón del evento el miércoles, con Michelangelo asociándose con los campeones de «Shadow Legends» Galek y Oboro para luchar contra Shredder en la cima de la Torre Doom. Mire el trailer a través del video a continuación.

Cada uno de los personajes de «Tortugas Ninja Mutante Teenage» se puede obtener de diferentes maneras a lo largo del evento:

Michelangelo: gratis a través de un programa diario de fidelización de inicio de sesión. Inicie sesión en el juego todos los días para recibir recursos valiosos: el día 7, los jugadores obtendrán Michelangelo gratis. Los jugadores pueden continuar iniciando sesión para obtener aún más recompensas, pero deben comenzar el programa de lealtad a más tardar el 30 de octubre, para asegurar a Michelangelo.

Donatello: Disponible a través de fragmentos y un evento de fragmentos para todos los jugadores del 21 de agosto al 3 de septiembre. Requiere la finalización de eventos y torneos específicos en el juego para reunir los recursos necesarios.

Shredder: Disponible a través de varios eventos especiales donde los jugadores deben completar objetivos específicos.

Leonardo, Raphael, April O’Neil: Disponible a través de fragmentos y eventos de invocación por tiempo limitado en todo el crossover.

Si se obtiene antes del 13 de noviembre, los personajes se agregarán permanentemente a la lista de un jugador.

«A nuestros jugadores les encanta construir el escuadrón perfecto, y pocos escuadrones son tan legendarios y queridos como las tortugas Ninja Mutant Teenage», dijo el Vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Plarium, Ronen Gross. «Los roles de combate únicos, los rasgos y los conjuntos de habilidades de cada héroe encajan sin esfuerzo en el universo ‘RAID’ para desbloquear la profunda personalización basada en el equipo que nuestros jugadores desean».

«Raid: Shadow Legends» está disponible para descargar en dispositivos móviles de iOS y Android, así como para PC a través de la tienda Microsoft, la tienda épica, el vapor o la plataforma PLARIUUM Play.