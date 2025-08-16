Evento de búsqueda de semillas superiores de natación indonesia

VIVA – Bung Karno (Gbk) nuevamente celebrando un prestigioso evento en el mundo acuático. Este año, 2nd GBK Diversión Competencia de natación 2025 Viene con un concepto más animado que la primera edición.

No solo involucrando grupos de edad joven, el comité también abrió la categoría maestra que se convirtió en una nueva atracción.

Este cambio de formato también muestra la gravedad del gerente de GBK para expandir el alcance del evento. El evento de natación esta vez no es solo entretenimiento, sino también el contenedor de entrenamiento de un atleta desde una edad temprana.

Un total de 1.175 participantes participaron en esta competencia. Esta cifra saltó bruscamente en comparación con el año anterior, que solo fue seguido por alrededor de 600 participantes. Este entusiasmo es una prueba de que la natación es cada vez más popular, especialmente entre los niños de la edad de primaria.

Director del Presidente PpkgbkRakhmadi A. Kusumo, expresó su gratitud por la implementación de este evento. Según él, este éxito no puede separarse del apoyo de varias partes, incluida PB acuático indonesio.

«Alhamdulillah, hoy podemos celebrar este evento con entusiasmo. El comité logró presentar un evento extraordinario. Estamos seguros de que actividades como esta continuarán fomentando el espíritu de los deportes de natación en Indonesia», dijo Rakhmadi.

También enfatizó la importancia de defender la deportividad. El impulso de la competencia que coincidió con el Mes de la Independencia se llamó un recordatorio para continuar luchando, trabajar juntos y no tener miedo al fracaso.

También estaba presente el jefe diario del PB acuático indonesio, Harlin Raardjolo que da gran aprecio. Dijo que el número de participantes este año fue extraordinario porque incluso excedió el número de participantes en el Campeonato del Abierto de Indonesia.

«El número de participantes llegó a 1.175 personas. Esto es extraordinario, incluso más que Indonesia abierto. Este evento es muy importante para fomentar atletas jóvenes», dijo Harlin.

Según él, la competencia de edad temprana es muy apropiada porque el grupo de edad de 5 a 12 años es la fase de oro en la formación de semillas de atleta. Aun así, enfatizó que la natación debe seguir siendo divertida para los niños.

«Se supone que la natación es divertida. No cargues la primera infancia, pero dale emoción. A partir de ahí habrá campeones del futuro de Indonesia», dijo.

Además, Harlin destacó la calidad de las instalaciones GBK que han sido reconocidas internacionalmente. Reveló que varios equipos extranjeros habían practicado en GBK antes de participar en el campeonato mundial. Como resultado, lograron lograr un logro orgulloso, incluida la ruptura del récord mundial.

Un ejemplo es Leon Marchand, quien rompió el récord mundial en Singapur después de entrenar en GBK. También hay un nadador de Túnez, Ahmad Johani, quien logró registrar un récord nacional. Esto demuestra la calidad de las instalaciones de GBK reconocidas a nivel global.

El jefe de la unidad acuática GBK, Reza Satria, explicó los detalles de la categoría que se compiten. Este año hay una división que comienza de la categoría A a M, específicamente para las edades de 5-12 años. El número que se disputa incluye estilo libre, brazada, a la espalda.

Para los niños de 5 a 6 años, el comité proporciona categorías especiales con herramientas como Fin y Board. Se pretende que puedan participar sin sentirse cargados.

No solo para los niños, este año también se lleva a cabo la categoría maestra. Según Reza, la natación ahora se ha convertido en parte de un estilo de vida saludable, al igual que correr o Padel. Hubo alrededor de 150 participantes maestros que compitieron.

Para el GBK, este evento no es solo una competencia, sino también un medio para construir la confianza de los niños. Este evento les da la oportunidad de mostrar sus habilidades mientras llevan los nombres de sus respectivas escuelas.

Además, este evento es una prueba clara de que el desarrollo de los deportes acuáticos debe comenzar temprano y llevarse a cabo de manera continua. Con gran entusiasmo por parte de los participantes, padres y comunidades, se espera que Indonesia pueda dar a luz a más atletas de élite en el futuro.