Evento Báltico de Tallin, se revelan las obras en progreso

El thriller psicópata “Lex Julia” de la finlandesa Laura Hyppönen (“Live East Die Young”) y el drama de fantasía “Dice-Ching-o-Mat” del lituano Kristijonas Vildžiūnas, que fue seleccionado para Un Cierta Mirada de Cannes con “You Am I”, han sido seleccionados para la sesión Works in Progress del Industry @Tallinn & Baltic Event.

También entre sus títulos de moda se encuentra “Superbuhei”, el debut como director del diseñador de producción alemán Josef Grandl, que ha trabajado con Wes Anderson y Steve Spielberg.

La lista de este año de 18 proyectos de 12 países, divididos entre International Works in Progress, Baltic Event Works in Progress y Just Film Works in Progress, se presentará los días 20 y 21 de noviembre en el Festival de cine Noches Negras de Tallin‘s evento de la industria.

Más allá del sólido cartel del Báltico, los proyectos en español tendrán un gran peso a través del Focus on Cataluña del festival y las crecientes presentaciones de América Latina. “Casi podríamos haber creado una programación completa de trabajos en progreso en español”, afirmó Trinn Tramberg, curador de la sección internacional, quien preseleccionó ocho títulos de 80 presentados e incluso redirigió algunas selecciones en español a la sección Just Film para niños y jóvenes.

Al centrar la atención en Cataluña, Tramberg dijo que está particularmente emocionada de darle la bienvenida de nuevo a un productor de alto perfil. Alba Sotorra cuya característica anterior “Al entrar” “Se presentó por primera vez en Tallin en 2022 antes de causar un revuelo en el festival y la distribución internacional y conseguir tres nominaciones al premio Independent Spirit.

El nuevo proyecto de Sotorra “Grrrls lobo”(“Salen las lobas”) es un drama adolescente realista de la debutante Claudia Estrada Tarascó.

Tramberg también subrayó la importancia de incluir películas de Ucrania – “Kira’s Dream” y “Crickets Sing in the Rye” – “para mostrar su increíble resiliencia y apoyar a los cineastas que crean en circunstancias extremadamente desafiantes”.

Dado el gran número de presentaciones latinoamericanas, la curadora de la sección internacional dijo que «parecía esencial incluir algo de esa región también, y ‘Prince’ realmente se destacó. Los proyectos restantes fueron elegidos por la fuerza de su narración, su estilo visual y las voces únicas que traen a la pantalla», dijo a Variety.

Al comentar sobre la lista del Baltic Event, la curadora Helen Räim dijo que estaba contenta de ver que siete de los 13 proyectos presentados de los países bálticos y Finlandia eran coproducciones con Estonia. «Ha sido un año muy ocupado en todos los países bálticos», observó.

Entre los seis títulos seleccionados, dos de ellos -“Rahma” y “Lex Julia” se exhibieron en los mercados de coproducción del Baltic Event 2023 y 2021 respectivamente, mientras que “Kingpins” de Letonia, del debutante Kristians Riekstiņš, ganó el concurso Script Pool de Tallin 2024.

Räim dijo que “Kingpins” y “Mo Hunt”, la última película de Eva Magiambos «encarnan el espíritu del cine independiente y abrazan el viaje continuo de encontrar la propia voz creativa». Otro ejemplo de nuevo talento estonio a seguir, Evar Anvelt, presentará el thriller “Something Real” “que analiza el lado más oscuro de la existencia humana”.

Mientras que «Kingpins», «Something Real» y «Lex Julia» de la finlandesa Laura Hyppönen «observan e investigan relaciones humanas complejas», según Räim, «Dice-Ching-O-Mat» del destacado cineasta lituano Vildžiūnas profundizará en la mente de una persona «al plantear preguntas universales como, por ejemplo, ¿cómo nos relacionamos realmente con las personas más cercanas a nosotros y podríamos hacer más?». La película está producida por el importante estudio de autor Uljana Kim.

En un tono mucho más ligero, la comedia dramática musical “Wedding Day”, de la letona Marta Elīna Martinsone (“Lame-o’s”), “combinará realismo crudo con musicalidad poética, una combinación poco común en el [Baltic] región”, según Räim.

En cuanto a los cuatro proyectos de la sección Just Film para niños y jóvenes, “Morten”, “Office of Magical Forces”, “Tanit” y “Switzerland”, todos son historias sobre la mayoría de edad orientadas a los jóvenes y que se centran en “jóvenes protagonistas que enfrentan desafíos extraordinarios en sus propios entornos”, dijo el curador Kärt Väinola.

Al cierre de esta edición, la lista de trabajos en progreso de Just Film aún estaba por ultimarse.

El Evento Báltico y los trabajos en curso internacionales competirán por el premio de 7.000 euros (8.100 dólares), patrocinado en parte por la empresa de posproducción Studio Beep, con sede en Praga, y los proyectos de Just Film por el premio de 1.000 euros (1.100 dólares).

Resumen completo de obras internacionales en curso:

«Las convulsiones» (“The Shards”, David Gutiérrez, Francia/España)

cinetica,

Un drama psicológico protagonizado por Inès Fehner, Tom Weyn, Lizalou Weyn y Eïwa Roussel. En los Pirineos, una pareja intenta vivir de forma autosuficiente en términos de comida y energía. Pero cuando una de sus hijas de repente comienza a sufrir desmayos inexplicables, su elección se tambalea y comienzan a suceder extraños giros.

«Los grillos cantan en el centeno» («Los saltamontes cantan entre el centeno», Yevhen Khvorostianko, Ucrania)

Producido por Stage Service LLC

Protagonizada por Valeria Khodos, Serhii Mitriushyn, Ostap Makarenko y Andriy Klymenkov.

Drama que relata la hambruna y el genocidio de Ucrania provocados por el hombre en el Holodomor, orquestado por el gobierno soviético de Joseph Stalin en 1932-33.

«La felicidad está a solo un sofá azul de distancia» («Po salvación para todos nosotros», Andrija Mugoša, Montenegro)

Producida por KA Producciones

Un drama ambientado en Podgorica Montenegro, rara vez filmada. Ivona Kustudić (“Después del invierno”), Milica Šcepanović y Milivoje Obradović protagonizan esta road-movie poco convencional sobre una madre que emprende un viaje con su hijo para escapar de la violencia doméstica. Pero a medida que el padre abusivo se acerca, la lealtad del niño flaquea.

«El sueño de Kira» (“Mriia Kiry”, Denys Kolesnikov, Ucrania)

Producida por Good Morning Films

Drama musical dirigido por el debutante Kolesnikov, a partir de un guión de Anastasiya Volkova.

El logline dice: «perdonar los errores, aprender a amar y dejar de tener miedo a la vida, es bastante difícil de afrontar en el cementerio, pero es muy posible. Aunque a veces parezca que el cementerio no está fuera, sino dentro de ti».

«Príncipe,» (Federico Borgia, Uruguay, Argentina)

Producida por Montelona.

Drama de Federico Borgia (“Clever”) del talentoso productor Montelona, ​​coproductores de “Blue Bird” de Ariel Rotter. Tras la muerte de Isabel, una millonaria enamorada de los perros, Jaime, su mayordomo y antiguo amante, queda a cargo de Prince, el querido galgo afgano de la fallecida. Ahora Jaime deberá vivir con el animal en la casa hasta la muerte del perro. Pero los herederos no están dispuestos a aceptarlo pacíficamente”, se lee en el logline.

«Merced,» (Faysal Soysal, Turquía, Bulgaria, Grecia)

Producida por Balkon Film

Drama sobre una arqueóloga que lucha contra la infertilidad y está lista para viajar al extranjero para realizar una gestación subrogada. Pero sus planes cambian cuando conoce a una joven siria huérfana disfrazada de niño. “En un mundo donde las tecnologías de reproducción artificial plantean nuevas cuestiones éticas y millones de niños siguen siendo apátridas en paisajes de posguerra, la película confronta el peso moral de traer un niño a un mundo herido”, dijo el multipremiado poeta y cineasta turco Soysal. En los papeles principales están Deniz Işın, Feyyaz Duman y Uğur Aslan.

“Superbuhei” (Josef Brandl, Alemania)

Producida por Junifilm

Una comedia negra con toques de terror sobre Jesse Bronske, un fracasado propietario de un bar, que teme que su malicioso hermano gemelo del que huyó hace años, ahora lo ha encontrado e intenta apoderarse de su vida. Cuanto más cae Jesse en la paranoia, más se le escapa la vida. «Basada en una novela alemana, la película se desarrolla en un escenario ‘no alemán’ reinventado que resulta a la vez familiar y surrealista», dijo la productora Janina Sara Hennemann.

“Grrrls lobo” (“Salen los lobos”, Claudia Estrada Tarascó, España, Bélgica)

Producida por Alba Sotorra.

Debut como directora de Claudia Estrada Tarascó. Luna, una adolescente incomprendida, es acusada de abuso por su padre y enviada a un centro de detención juvenil. El lugar es decadente y estricto, pero Luna se niega a ceder a sus reglas. A través de un interés compartido por la música urbana, se acerca a Yanira, Rocío y Melissa. Contra todo pronóstico, empiezan a soñar con un futuro juntos fuera del centro.



El evento del Báltico está en marcha

“Dice-Ching-O-Mat” (Kristijonas Vildziunas, Lituania, Estonia, Letonia)

Producida por Studio Uljana Kim

Seleccionada en Venecia Controcorrente 2022 con “The Lease” y en Cannes Un Cierta Mirada 2006 con “You Am I”, Vildziunas compitió en Tallin 2021 con “Songs for a Fox”. Su sexto largometraje es un drama de fantasía en el que el personaje principal Vilis (55) despierta dentro de un misterioso Cubo, una caja parecida a un ascensor con un intercomunicador que le indica que recupere su identidad perdida saliendo por las puertas rojas y regresando por las verdes. Afuera, en Vilna, paralizada por la pandemia de 2020, su esposa y sus tres hijos adultos enfrentan una amenaza existencial. Para salvarlos, Vilis debe ir más allá de lo que alguna vez fue.

«Mo Hunt» (Eeva Mägi, Estonia)

Producida por Kultuurikuur, Kinosaurus Film

Thriller en el que Kore, una bailarina agotada, se convierte en sustituta ilegal de un sacerdote solitario, llevando su cuerpo al límite. Su novio, Kaljo, se aferra a su amor mientras este se disuelve en la tormenta silenciosa del sacrificio, la fe y el deseo prohibido. «Estamos creando esta película como un proyecto profundamente independiente, emocionalmente crudo, formalmente íntimo y basado en la experiencia vivida», dijo Mägi de la nueva ola estonia «Mo Movement», quien ganó el premio a la mejor ópera prima y un premio especial del jurado en Tallin 2023 con «Mo Mamma».

«Capos» (Kristians Riekstiņš, Letonia)

Producida por Mima Films

Votado como el proyecto más prometedor en los Script Pool Awards 2024 de Tallin. Comedia sobre gente corriente que intriga, tropieza y se burla entre sí en busca de un éxito rápido. «Su ritmo cinético, sus visuales inventivos y su humor nítido convierten el caos cotidiano en pura energía cinematográfica», dijo la productora Alise Rogule.

“Lex Julia” (Laura Hyppönen, Finlandia, Polonia, Estonia, Suecia)

Producida por Greenlit Productions

Drama psicológico protagonizado por Christian Hillborg (“Fleabag, “Young Royals”), Jessica Grabowsky (“Icebreaker”, “Tom of Finland)” y Rea Lest (“November”, “Dark Paradise”). Unas vacaciones aparentemente perfectas en una isla se salen de control cuando Julia, una productora musical, visita la apartada villa de su amiga Anna y conoce a su marido, a quien Julia reconoce instantáneamente de su pasado.

“Algo Real” (“Algo real”, Evar Anvelt, Estonia Lituania)

Producida por Nafta Films

Thriller dramático escrito por Martin Algus a partir de su aclamada novela. En su debut como director, Anvelt aborda “temas apremiantes como la soledad y el impulso humano de escapismo en un mundo impulsado por el consumismo”, dijo Räim.

«El día de la boda» («La novia», Marta Elīna Martinsone, Letonia, República Checa)

Producido por Ego Media

Drama musical en el que Cleo, una prometedora actriz, se debate entre dos hombres que quieren que ella satisfaga sus necesidades y su propio anhelo de autoexpresión y libertad. «La película combina la profundidad emocional del cine europeo basado en personajes con la vitalidad visual y sonora de un musical contemporáneo», dijo el productor Guntis Trekteris.



Lista de obras en proceso de Just Film:

“Morten” (Ivan Pavljutshkov, Estonia, Lituania)

Producida por Kinokompanii

«Oficina de Fuerzas Mágicas» (Khreshchatyk 48/2, Dmytro Avdieiev, Ucrania)

Producida por Komarovski Films

«Suiza» (“Suiza”, María Fernanda Gonzales, Perú, Argentina)

Producida por Lúcuma Salvaje

“Tanit” (Pep Garrido, España)

Dacsa Producciones