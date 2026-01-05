Evangeline Lilly dice que tiene daño cerebral después de una conmoción cerebral

Evangeline Lilly reveló en las redes sociales que tiene daño cerebral luego de sufrir una conmoción cerebral el año pasado cuando cayó a una roca. La estrella de “Lost” y “Ant-Man” dijo que “casi todas las áreas de mi cerebro funcionan a una capacidad disminuida”.

«Estoy entrando en este nuevo año, el Año del Caballo, con malas noticias sobre mi conmoción cerebral», dijo el actor de Marvel en un vídeo de Instagram. «Muchos de ustedes me preguntaron cómo estoy. Muchos de ustedes me preguntaron acerca de los escáneres cerebrales que escucharon que me hicieron. Y los resultados regresaron de los escáneres. [and] demostró que casi todas las áreas de mi cerebro funcionan a una capacidad disminuida”.

“Pero ahora mi trabajo es llegar al fondo de esto con los médicos y luego embarcarme en el arduo trabajo de solucionarlo, lo cual no espero con ansias porque siento que trabajar duro es todo lo que hago”, agregó Lilly. «Pero está bien. Mi deterioro cognitivo desde que me rompí la cara me ha ayudado a reducir el ritmo y a tener un final más tranquilo para mi 2025».

Lilly escribió en el título de su publicación: «El veredicto está en… tengo daño cerebral debido a mi [traumatic brain injury]. Es reconfortante saber que mi deterioro cognitivo no es sólo la perimenopausia, y es incómodo saber lo ardua que será la batalla para intentar revertir las deficiencias. Gracias a todos por preguntar siempre, por preocuparse siempre y por sus continuas oraciones”.

Lilly interpretó a Kate Bishop en las seis temporadas de “Lost”, que se transmitió de 2004 a 2010. Su actuación le valió una nominación al Globo de Oro a la mejor actriz en una serie dramática. También es conocida por interpretar a Hope van Dyne/Wasp en Marvel Cinematic Universe, debutando como el personaje en “Ant-Man” de 2015 y retomándola en “Ant-Man and the Wasp” de 2018, “Avengers: Endgame” de 2019 y “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” de 2023. Lilly también interpretó a Tauriel en la trilogía «El Hobbit» de Peter Jackson, apareciendo en las dos últimas películas «La desolación de Smaug» y «La batalla de los cinco ejércitos».

En una publicación en las redes sociales en junio pasadoLilly reveló que se alejaría de la actuación en el futuro previsible y escribió: «Alejarse de lo que parece ser la elección obvia (riqueza y fama) puede dar miedo a veces, pero entrar en el dharma reemplaza el miedo con la plenitud. Quizás algún día regrese a Hollywood, pero, por ahora, aquí es donde pertenezco».

Lilly añadió en un comunicado a Variedad en ese momento: «De hecho, he estado en una pausa en la actuación durante los últimos tres años (desde que terminé de trabajar en ‘Quantumania’). Este tiempo fuera del negocio me ha traído una sensación fundamental de satisfacción y alegría. Podría regresar mañana, dentro de dos años o nunca, pero en este momento no estoy realizando ningún trabajo activo en la industria y no tengo ninguna obligación contractual con nadie. Estoy dedicando mi tiempo a mi trabajo humanitario y a mis escritos».